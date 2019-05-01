ÜSTÜBÜ AKYAZILI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

Ferizlide.Com İnternet Sitesi sahibi, DHA Muhabiri, Medya Bar İnternet Sitesi ile

Bu haber 2019-05-01 00:14:59 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Ferizlide.Com İnternet Sitesi sahibi, DHA Muhabiri, Medya Bar İnternet Sitesi ile TV 264 Ferizli temsilcisi Mustafa Üstübü kendisini işyerinde ziyaret eden Akyazılı Meslektaşları Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi Kenan Certel, DHA Akyazı Muhabiri, Medya Bar İnternet Sitesi ve TV 264 Akyazı temsilcisi ve Akyazı Net İnternet Haber sitesi sahibi Alaattin Onur ile beraberlerindeki Akyazılı Emekli Din görevlileri Osman Aydın ve İbrahim Gümüş’ü krallar gibi ağırladı.

Misafirlerine Karasu yolu kenarında bulunan ünlü Kavurmacı Yakup Usta’nın mekanında izzet ve ikramda bulunan Ferizlili Gazeteci Mustafa Üstübü, Akyazılı misafirlerim bana çok hoş bir ziyaret yaptılar. Yapılan ziyaret beni ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Akyazılı misafirler adına konuşan Yenigün Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz’da değerli dostumuzu işyerinde ziyaret ettik. Kendisi bizi çok iyi ağırladı ve izzet ikramda bulunarak misafirperverliğini gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz dedi.