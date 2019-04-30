BADMİNTONCULARIMIZ ŞEYDANUR BİÇER, RAZİYENUR BAKIR SIRBİSTAN YOLCUSU

28-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu

Bu haber 2019-04-30 11:41:11 eklenmiş ve 123 kez görüntülenmiştir.

28-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Türkiye Badminton Federasyonu salonunda yapılan 17 yaş altı Sırbistan seçmelerinde Milli sporcularımız çift kızlarda Şeydanur Biçer ve Raziyenur Bakır 4. Olarak 14-16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Sırbistan U17 Sırbistan turnuvasına katılmaya hak kazandılar.

Milli antrenörlerimiz Adnan Bak ve Duygu Kar turnuvaya oldukça iddialı bir şekilde hazırlanacaklarını milli sporcularımızın bundan sonra katıldıkları her turnuvadan madalya ile döneceklerini umut edyoruz. Türkiye şampiyonalarında sürekli bir şekilde kendilerinden 1 yaş büyüklerle mücadele ederek büyük tecrübe kazanan sporcularımız tebrik ediyoruz dediler.