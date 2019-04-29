AKYAZI MYO YÖNETİMİNDEN BAŞKAN SOYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Küçükrendeci beraberinde Müdür yardımcıları

Bu haber 2019-04-29 23:54:12 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Küçükrendeci beraberinde Müdür yardımcıları Aydın Şenol ve Hasan Ali Özdemir. Okul Sekreteri Yusuf Şahinoğlu, Öğrenci İşleri Memuru Fehmi Yeşil olduğu halde 31 Mart seçiminde Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan’a bir hayırlı olsun ziyareti yaptı.

Ziyarette konuşan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Tekneci, Bilal Soykan’a ulvi bir görev yüklendiğini söyledi ve kendisine başarı diledi. Bu arada açılması planlanan Fakülte ile ilgili de fikir alışverişi yapıldı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Meslek Yüksek Okulu Müdür ve diğer yetkililerinin yaptıkları ziyaret beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi ve güç birliği oluşturmak suretiyle Akyazı’da eğitimin en üst seviyeye çıkması için bütün imkanlarını kullanacağı sözünü verdi.