AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN BASINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

AK Parti Akyazı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sadık Bora beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri

Bu haber 2019-04-29 23:49:53 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sadık Bora beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Emre Keskin ve Melih Gökçe Yıldırım olduğu halde Bizim Akyazı İnternet Haber Sitemize bir teşekkür ziyareti yaptı.

Ziyarette konuşan Gençlik Kolları Başkanı Sadık Bora, geride kalan Mahalli İdareler seçiminde yaptığımız çalışmaları tarafsız ve objektif bir şekilde değerlendirerek haber yapan Bizim Akyazı İnternet Haber sitesine hem şahsın hem de partimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu ziyareti hem teşekkürümüzü sizlere sunmak hem de bundan sonra yapacağımız çalışmalarla ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak için yapıyoruz dedi.

Sadık Bora, görevine başlayan Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan, İlçe Başkanımız ve Yönetimimizle birlikte seçim çalışmalarımızda söz verdiğimiz gibi Akyazı’mızı güzelleştirmek, daha ileriye taşımak ve gönüllere girme adına yapılması gereken ne ise onları fazlasıyla yapmak üzere kollarımızı sıvamış durumdayız. Teşekkür ziyaretlerine bugün basınımızdan başladık ve bu ziyaretleri bize oy vermiş vermemişe bakmaksızın herkesi kucaklayarak tamamlayacağız dedi.

Gençlerimizi kollamak zorundayız

Bildiğiniz gibi biz Partimizin Gençlik Kollarını oluşturuyoruz. O nedenle gençlerimize büyük önem ve onlara büyük değer veriyoruz. Yarının Ülke yönetiminde yetki sahibi olacaklar bizler olacağımıza göre bizim yanı gençlerimizin çok iyi yetişmesi gerekiyor. Onların kötü yollara düşmemesi ve özellikle de uyuşturucu belasına saplanmaması için tedbirlerimizi el birliğiyle almamız lazım. Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak bu konuyu yapacaklarımızın ilk sırasına yerleştirdik. Gençlerimizi bu zehirden korumak için sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu konuda Okullarımızın yöneticileri, Öğrencilerimizin Velileri, Kaymakamlığımız, Emniyetimiz ve Jandarmamızla sıkı bir temas içine gireceğiz diyen AK Parti Akyazı Gençlik kolları Başkanı Sadık Bora, bu konuda Belediyemiz Tiyatro grubundan da destek istedik. Onlarda uyuşturucuyla ilgili olarak bir oyun yazmaya başladılar ve Sosyal Gelişim Merkezimizde de yazdıkları bu oyunu oynayacaklar. Yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda siz değerli basın mensubu büyüklerimizden de destek istiyor ve bekliyoruz dedi.