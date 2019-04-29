BABA BENİMLE KAHVALTI YAPAR MISIN

Akyazı’nın en prestijli okullarından biri olan Cumhuriyet Ana Okulu idaresi tarafından

Bu haber 2019-04-29 23:44:55 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın en prestijli okullarından biri olan Cumhuriyet Ana Okulu idaresi tarafından programlanan baba benimle kahvaltı yaparmısın etkinliğinde anaokulu öğrenciler babaları ile bir araya geldi ve birlikte kahvaltı yaptı.

Açık büfe kahvaltıdan sonra babalar ile çocukları değişik oyunları birlikte oynadılar, birlikte spor yaptılar ve birlikte resim çizdiler.

Okul Müdürü Fethi Çabukoğlu, bu etkinliğimizin bu yıl 8.sini yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın babaları ile etkin vakit geçirmelerini sağlamaktı. Katılama baktığımızda başarılı olduğumu açık bir şekilde söyleyebilirim. Ben şahsım ve Okulum adına bütün babalara teşekkür ediyorum dedi.

Çocukları Cumhuriyet Ana Okulunda okumakta olan Velilerde düzenlenen etkinliğin çok yararlı olduğu fikrinde birleşti ve bizi çocuklarımızla etkin bir şekilde bir kahvaltıda bir araya getiren okul idaresine teşekkür ediyoruz dediler.