ÜLKÜ OCAKLARI ÇOCUKLA ÇOCUK OL ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Akyazı Ülkü Ocakları bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Çocukla çocuk ol” sloganlı etkinlik Spor salonu

Bu haber 2019-04-29 23:30:49 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ülkü Ocakları bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Çocukla çocuk ol” sloganlı etkinlik Spor salonu yanındaki eski statta yapıldı. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk aileleri ile birlikte katıldı ve gün boyu gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Akyazı Ülkü Ocağı Başkanı İbrahim Çalıkoğlu etkinliğin başlangıcında yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için “Çocuklar oyuncakları ile değil ebeveynleri ile oynadıkça mutlu olurlar sloganıyla unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak gönüllere girmenin mutluluğunu hiçbir şeye değiştirmeyiz.”

Ülkü Ocakları Başkanı Çalıkoğlu bu yıl 2.sini düzenledikleri etkinlik için kendilerine destek veren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Belediyesinin “Sokaktan sahneye tiyatro ekibine, Akyazı Okçuluk Kulübüne ve MHP Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyesi tarihçi yazar Reşat Gürel hocaya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Etkinliğin sona ermesinin ardından MHP Akyazı Ülkü Ocakları kendilerine katkı sağlayan Tarihçi Yazar Reşat Güler ile Akyazı Belediyesi tiyatro ekibine birer teşekkür belgesi takdim etti.

Çok sayıda çocuk ile anne ve babanın katıldığı etkinlikte çocuklar yumurta yarışı, ip çekme yarışı, çuvalla yürüme yarışı başta olmak üzere birçok oyunu coşku içinde oynadıktan sonra evçlerine neşe içinde dönmesi etkinliği düzenleyenleri son derece mutlu etti.

Akyazı Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinliğe Akyazı Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Sakarya Ülkü Ocakları İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Leyla Tankal, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Adapazarı MHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Akkaya, Akyazı MHP Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte katılırken, aynı etkinliğe bazı Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaşta çocukları ile birlikte katıldı.