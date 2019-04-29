İNSANI KISKANDIRAN DOSTLUK

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Akyazı Kuzuluk Mahallesinde çekilen görüntülerde bir köpekle kedinin dostluğu
Bu haber 2019-04-29 23:27:10 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde çekilen görüntülerde bir köpekle kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.  Kuzuluk Mahallesi Kaplıcalar Caddesinde kedi ile köpeğin dostluğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir alışveriş mağazasının önünde çekilen görüntüde oturan köpekle oynamaya çalışan kedi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Öte yandan yaklaşık 1 yıldır aynı yerde birlikte dolaşan kedi ve köpek aylar öncesinde de yine dostluklarıyla birlikte haber konusu olmuştu.

Kedi ve köpeğin bu dostluğu hiç bitecek gibi durmazken vatandaşlarda onları izlemekte büyük keyif aldıkları gözlerden kaçmıyor.

 

 
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