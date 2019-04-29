BİR OCAK SÖNDÜ GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

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Anne Aycan kızı Serra ve Cinnet geçiren İsmail Bozbay Akyazı’da toprağa verildi
Bu haber 2019-04-29 23:22:32 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

 

Anne Aycan kızı Serra ve Cinnet geçiren İsmail Bozbay Akyazı’da toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde cinnet sebebiyle hayatlarını kaybeden Ahmet Kuzgun, Aycan Toy Bozbay ve Serra Bozbay cenazeleri baba ocaklarında toprağa verildi. Cinayet sonrası intihar eden İsmail Bozbay’da Akyazı’da toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde İsmail Bozbay, ilk önce arkadaşı olan müteahhit Ahmet Kuzgun'u öldürdükten sonra eve gidip eşi Aycan Toy Bozbay'ı ve 4 yaşında olan küçük kızı Serra Bozbay'ı da öldürerek kendine de sıkarak intihar etmişti.

CENAZELER AKYAZI’DAKİ BABA OCAĞINA GELDİ!

Cinayet Kurbanı Aycan Toy Bozbay, 4 yaşındaki kızı Serra Bozbay ve işlediği cinayetlerin ardından intihar ederek kendi yaşamına da son veren İsmail Bozbay’da Akyazı’da ki Toy ailesinin baba ocağına getirildi.

Cenazeler baba ocağında ağıtlarla karşılanırken yakınları ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Öte yandan Cinnet geçiren ve intihar eden İsmail Bozbay’ın ailesinde Akyazı’daki cenaze evine geldiği görüldü. Genç kadının yakınları İsmail Bozbay’ın çok iyi biri olduğunu geçirdiği cinnet sonrası bunları işlediğini normalde böyle biri olmadığını belirttiler.

Bozbay ailesi tarafından eşi ve kızıyla birlikte aynı Mezarlıkta toprağa verilmelerini istediklerini ve Toy ailesinde bunu sükûnetle karşıladığını belerttiler.

YAVRUM PEMBEYİ ÇOK SEVERDİ YAZIK OLDU SİZE!              

Cenazeler Gazi Süleyman Paşa camiine getirildi. Cenaze namazı esnasında Aycan Toy’un babası Aydın Toy kızı ve torunu için gözyaşı dökerken torunu Serra bebeğin tabutuna sarılarak pembe rengi çok severdi yavrum dedi. Baba Toy damadının da tabutuna bakarak yazık oldu hepinize ne gerek vardı diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Burada kılınan İkindi ve cenaze namazının ardından Kabakulak Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

 

 
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