Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÇEVRE DOSTU ÜLKÜCÜLER

ÇEVRE DOSTU ÜLKÜCÜLER

ALACAK VERECEK KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

ALACAK VERECEK KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

MİNİK ŞEYLERİN AŞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

MİNİK ŞEYLERİN AŞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

İCAZET MERASİMİNE DAVET

İCAZET MERASİMİNE DAVET

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

AKYAZIDA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

AKYAZIDA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

GÜMÜŞDERE VE KARAOĞLAN AİLELERİNİN ACI GÜNÜ

Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değerini
Bu haber 2019-04-26 23:46:17 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Hüseyin ve Muhammet Gümüşdere abileri, Rafet ve Yüksel Gümüşdere’nin de babaları olan Şaban Gümüşdere (57) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Şaban Gümüşdere’nin cenazesi İnönü Mahallesindeki evinden helallik alındıktan sonra alındı ve Gazi Süleyman Paşa Camine getirildi. Burada Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından da Merkez aile mezarlığına defnedildi.

AK Parti İlçe eski Başkanı ve taşıma firması sahibi Osman Karaoğlan’ın kayınbiraderi ve Sakarya Bölgemizin hızla yükselen başarılı hakemlerinden Atilla Karaoğlan’ın dayısı da olan Şaban Gümüşdere’nin cenaze törenine Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Siyasi Partilerin Akyazı İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK Başkan ve Yöneticileri, Mahalle Muhtarları, bazı daire Müdürleri, Gümüşdere ve Karaoğlan ailelerinin sevenleri ve yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
23:54 - GÜMÜŞDERE VE KARAOĞLAN AİLELERİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değeri...
07:02 - ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE
Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel ...
17:47 - KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEF
Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi,...
17:33 - BOZTEPE AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Boztepe ailesinin Almanya’da ikamet eden Boztepe kardeşle...
20:19 - CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI
İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu...
00:32 - CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI
Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Başkanı emekli eğitimci...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ