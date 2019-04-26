GÜMÜŞDERE VE KARAOĞLAN AİLELERİNİN ACI GÜNÜ

Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değerini

Bu haber 2019-04-26 23:46:17 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Hüseyin ve Muhammet Gümüşdere abileri, Rafet ve Yüksel Gümüşdere’nin de babaları olan Şaban Gümüşdere (57) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Şaban Gümüşdere’nin cenazesi İnönü Mahallesindeki evinden helallik alındıktan sonra alındı ve Gazi Süleyman Paşa Camine getirildi. Burada Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından da Merkez aile mezarlığına defnedildi.

AK Parti İlçe eski Başkanı ve taşıma firması sahibi Osman Karaoğlan’ın kayınbiraderi ve Sakarya Bölgemizin hızla yükselen başarılı hakemlerinden Atilla Karaoğlan’ın dayısı da olan Şaban Gümüşdere’nin cenaze törenine Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, Siyasi Partilerin Akyazı İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK Başkan ve Yöneticileri, Mahalle Muhtarları, bazı daire Müdürleri, Gümüşdere ve Karaoğlan ailelerinin sevenleri ve yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.