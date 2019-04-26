ÇEVRE DOSTU ÜLKÜCÜLER

Akyazı Ülkü Ocakları Orta Öğretim teşkilatına Çevre Mühendisi Umut Mutlu Şeker tarafından

Bu haber 2019-04-26 23:39:14 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ülkü Ocakları Orta Öğretim teşkilatına Çevre Mühendisi Umut Mutlu Şeker tarafından Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık geri kazanımı ve sıfır atık semineri verildi.

Akyazı Ülkü Ocakları başkanı İbrahim Çalıkoğlu Ülkü Ocakları Akyazı ilçe teşkilatı olarak ortaöğretim teşkilatımızı bilgilendirmek ve çevreye duyarlı bireyler haline getirmek adına Çevre Mühendisi Umut Mutlu Şeker tarafından “Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık geri kazanımı ve sıfır atık” semineri verildi Muhtelif Okullarda görev alan arkadaşlarımız çevre gönüllüleri olarak daha güzel ve temiz bir çevre için çalışmalar yapacaklar dedi.