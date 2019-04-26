ALACAK VERECEK KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

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Akyazı İnönü Mahallesinde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.
Bu haber 2019-04-26 23:35:21 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İnönü Mahallesinde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya önce vatandaşlar daha sonra Polis müdahale etti. Olay sonrası kavgaya karışan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Önce telefonda tartışan iki kişi daha sonra eski sinema sokağında bulunan bir çay ocağında bir araya geldiler. Tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce devreye önce vatandaşlar daha sonra da olay mahalline çağrılan Emniyet güçleri girdi.

Emniyet güçleri birbirleri ile kavga eden iki kişiyi olay mahallinden alıp karakola götürdü.

 

 
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