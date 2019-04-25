İCAZET MERASİMİNE DAVET

Akyazı Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneğince düzenlenen Reisü’ı-Kurra Muhterem Ahmet Arslanlar

Bu haber 2019-04-25 22:54:33 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.