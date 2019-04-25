İCAZET MERASİMİNE DAVET

Akyazı Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneğince düzenlenen Reisü’ı-Kurra Muhterem Ahmet Arslanlar hoca efendinin riyasetinde Şeyh’ül-Kurra Hüseyin Harputoğlu’nun yetiştirmiş olduğu 20 Kurra Hafızının İcazet programı yapılacak.
Kur’an-i Kerim Kursumuzun II. Dönem hafızlığını ikmal eden 20 öğrencimizin, mümtaz kurra hafızların ve Kıymetli Hocalarımızın teşrifleri ile icra edeceğimiz icazet merasimine teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır.
Hüseyin Harputoğlu İzzet Şener
Kıraat Eğitim Derneği Akyazı İlçe Müftüsü
Onursal Başkanı İzzet Şener
Tarih: 28 Nisan Pazar 2019 Saat 10.30
DARÜL KURRA CAMİİ
Konuralp Mah. Yuvalak Cad. 2038 Sokak Akyazı / Sakarya
İrt: 0536 923 83 09-0541 280 54 61
NOT: Bayanlara yer ayrılmıştır.
HAFIZLARIMIZ
Ali Yıldız (İmam Hatip) Erzurum
Bilal Harputoğlu (İmam Hatip) Trabzon
Davut Aktaş (Müezzin Kayyım) Sakarya
İrfan Duman (İmam Hatip) Bolu
Muhammed Abdullah Deniz (Müezzin Kayyım) Sakarya
Muhammed Özdemir (İmam Hatip) Sakarya
Savaş Akbaş (İmam Hatip) Samsun
Ömer Hüsnü Zengin (Kur’an Kursu Öğreticisi) Sakarya
Sinan Yazgan (İmam Hatip) Sakarya
Süleyman Şahin (İmam Hatip) Trabzon
Şükrü Duyar (İmam Hatip) Amasya
Mert Hakan Özsoy (Müezzin Kayyım) İstanbul
Fatih Bilgin (İmam Hatip) Samsun
Hikmet Eşim (İmam Hatip) Hatay
Ömer Selçuk Gültekin (İmam Hatip) Erzurum
Furkan Horoz Gaziantep
Yavuz Selim Bağcı Kayseri
Furkan Pehlivan Rize
Abdımukhamet Rysaliev Kırgızistan
Ergün Demirci Trabzon
PROGRAM:
*Sunucu Aziz Çınar (Haseki Eğitim Merk. Öğr. Gör.)
* Kur’an-i Kerim Tilveti
*Açılış Konuşması (İlçe Müftüsü İzzet Şener)
*Misafir Hocaların Konuşması
* Misafir Kurraların Kur’an Tilaveti
* Kursiyelerin Hatim Tertibi
*Dua
*Kursiyelere belge ve hediye taktimi
*İkram
OKUYUCULAR:
Kurra Hafız Erhan Mete (Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi)
Kurra Hafız Mustafa Altın ( Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi)
Kurra Hafız Davut Aktaş ( Hendek Mehmet Akif Ersoy Camii Müezzin Kayyım)
Kurra Hafız Sinan Yazgan ( Kuzuluk İhlas Camii İmam Hatibi