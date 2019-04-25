İCAZET MERASİMİNE DAVET

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Akyazı Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneğince düzenlenen Reisü’ı-Kurra Muhterem Ahmet Arslanlar
Bu haber 2019-04-25 22:54:33 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneğince düzenlenen Reisü’ı-Kurra Muhterem Ahmet Arslanlar hoca efendinin riyasetinde Şeyh’ül-Kurra Hüseyin Harputoğlu’nun yetiştirmiş olduğu 20 Kurra Hafızının İcazet programı yapılacak.

Kur’an-i Kerim Kursumuzun II. Dönem hafızlığını ikmal eden 20 öğrencimizin, mümtaz kurra hafızların ve Kıymetli Hocalarımızın teşrifleri ile icra edeceğimiz icazet merasimine teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır.

Hüseyin Harputoğlu                                                      İzzet Şener

Kıraat Eğitim Derneği                                                   Akyazı İlçe Müftüsü

Onursal Başkanı İzzet Şener

 

 

Tarih: 28 Nisan Pazar 2019 Saat 10.30

DARÜL KURRA CAMİİ

Konuralp Mah. Yuvalak Cad. 2038 Sokak Akyazı / Sakarya

İrt: 0536 923 83 09-0541 280 54 61

NOT: Bayanlara yer ayrılmıştır.

HAFIZLARIMIZ

Ali Yıldız (İmam Hatip) Erzurum

Bilal Harputoğlu (İmam Hatip) Trabzon

Davut Aktaş (Müezzin Kayyım) Sakarya

İrfan Duman (İmam Hatip) Bolu

Muhammed Abdullah Deniz (Müezzin Kayyım) Sakarya

Muhammed Özdemir (İmam Hatip) Sakarya

Savaş Akbaş (İmam Hatip) Samsun

Ömer Hüsnü Zengin (Kur’an Kursu Öğreticisi) Sakarya

Sinan Yazgan (İmam Hatip) Sakarya

Süleyman Şahin (İmam Hatip) Trabzon

Şükrü Duyar (İmam Hatip) Amasya

Mert Hakan Özsoy (Müezzin Kayyım) İstanbul

Fatih Bilgin (İmam Hatip) Samsun

Hikmet Eşim (İmam Hatip) Hatay

Ömer Selçuk Gültekin (İmam Hatip) Erzurum

Furkan Horoz Gaziantep

Yavuz Selim Bağcı Kayseri

Furkan Pehlivan Rize

Abdımukhamet Rysaliev Kırgızistan

Ergün Demirci Trabzon

PROGRAM:

*Sunucu Aziz Çınar (Haseki Eğitim Merk. Öğr. Gör.)

* Kur’an-i Kerim Tilveti

*Açılış Konuşması (İlçe Müftüsü İzzet Şener)

*Misafir Hocaların Konuşması

* Misafir Kurraların Kur’an Tilaveti

* Kursiyelerin Hatim Tertibi

*Dua

*Kursiyelere belge ve hediye taktimi

*İkram

OKUYUCULAR:

Kurra Hafız Erhan Mete (Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi)

Kurra Hafız Mustafa Altın ( Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi)

Kurra Hafız Davut Aktaş ( Hendek Mehmet Akif Ersoy Camii Müezzin Kayyım)

Kurra Hafız Sinan Yazgan ( Kuzuluk İhlas Camii İmam Hatibi
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