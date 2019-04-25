ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlk ve Ortaokul öğrencileri düzeyinde düzenlenen

Bu haber 2019-04-25 00:17:26 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlk ve Ortaokul öğrencileri düzeyinde düzenlenen çocuk şenliğinde yapılan yarışmalar adeta kıran kırana geçti ve büyük beğeni kazandı. Düzenlenen şenlikte İlkokullarda 50 takımdan 528 öğrenci, ortaokullarda 30 takımdan 314 öğrenci yarıştı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller protokol üyeleri tarafından verildi.

Akyazı Atatürk stadı ile spor salonunda gerçekleşen yarışmalar ve derece alan okulların isimleri şöyle belirlendi;

2. sınıflar yağ satarım bal satarım oyunu

1- Fatih İlkokulu 2- Atatürk İlkokulu 3- Kuzuluk Topçusırtı İlkokulu 4- Mehmet Kaya İlkokulu

3. sınıflar mendil kapmaca oyunu

1- Konuralp İlkokulu 2- Mehmet Soykan İlkokulu 3- Mehmet Kaya İlkokulu 4- Kabakulak İlkokulu

4. sınıflar kaleli yakan top oyunu (Erkekler)

1- Paris İlkokulu 2- Nevruz Banoğlu İlkokulu 3- Konuralp İlkokulu 4- Kuzuluk İlkokulu

5.sınıflar kaleli yakan top oyunu (Kızlar)

1- Dr. Enver Ören Ortaokulu 2- Ali Altıparmak Ortaokulu 3- Paris Ortaokulu 4- Kabakulak Ortaokulu

5. sınıflar kaleli yakan top oyunu (Erkekler)

1- Dr. Enver Ören Ortaokulu 2- Akyazı İmam Hatip Ortaokulu 3- Mehmet Kaya Ortaokulu 4- Erdoğdu Ortaokulu

6.sınıflar Tombik oyunu (Erkekler)

1- Paris Ortaokulu 2- Mehmet Kaya Ortaokulu 3- Dr. Enver Ören Ortaokulu 4- Alaağaç Ortaokulu

6.sınıflar Tombil oyunu (Kızlar)

1- Paris Ortaokulu 2- Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 3- Mehmet kaya Ortaokulu 4- Ali Altıparmak Ortaokulu