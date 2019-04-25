Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

AKYAZIDA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

AKYAZIDA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

YOL BENİM DEDİ KAPATTI

YOL BENİM DEDİ KAPATTI

KURTULMUŞTAN BAŞARI TEBRİKİ

KURTULMUŞTAN BAŞARI TEBRİKİ

HÜSEYİN AKİF KOÇ TÜRKİYE 3.SÜ

HÜSEYİN AKİF KOÇ TÜRKİYE 3.SÜ

ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.

ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlk ve Ortaokul öğrencileri düzeyinde düzenlenen
Bu haber 2019-04-25 00:17:26 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlk ve Ortaokul öğrencileri düzeyinde düzenlenen çocuk şenliğinde yapılan yarışmalar adeta kıran kırana geçti ve büyük beğeni kazandı. Düzenlenen şenlikte İlkokullarda 50 takımdan 528 öğrenci, ortaokullarda 30 takımdan 314 öğrenci yarıştı.  Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller protokol üyeleri tarafından verildi.

Akyazı Atatürk stadı ile spor salonunda gerçekleşen yarışmalar ve derece alan okulların isimleri şöyle belirlendi;

2. sınıflar yağ satarım bal satarım oyunu

1- Fatih İlkokulu    2- Atatürk İlkokulu   3- Kuzuluk Topçusırtı İlkokulu    4- Mehmet Kaya İlkokulu

3. sınıflar mendil kapmaca oyunu

1- Konuralp İlkokulu   2- Mehmet Soykan İlkokulu   3- Mehmet Kaya İlkokulu  4- Kabakulak İlkokulu

4. sınıflar kaleli yakan top oyunu (Erkekler)

1- Paris İlkokulu  2- Nevruz Banoğlu İlkokulu  3- Konuralp İlkokulu  4- Kuzuluk İlkokulu

5.sınıflar kaleli yakan top oyunu (Kızlar)

1- Dr. Enver Ören Ortaokulu   2- Ali Altıparmak Ortaokulu 3- Paris Ortaokulu  4- Kabakulak Ortaokulu

5. sınıflar kaleli yakan top oyunu (Erkekler)

1- Dr. Enver Ören Ortaokulu  2- Akyazı İmam Hatip Ortaokulu  3- Mehmet Kaya Ortaokulu  4- Erdoğdu Ortaokulu

6.sınıflar Tombik oyunu (Erkekler)

1- Paris Ortaokulu  2- Mehmet Kaya Ortaokulu  3- Dr. Enver Ören Ortaokulu  4- Alaağaç Ortaokulu

6.sınıflar Tombil oyunu (Kızlar)

1- Paris Ortaokulu  2- Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu   3- Mehmet kaya Ortaokulu  4- Ali Altıparmak Ortaokulu

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
00:28 - ÇOCUK ŞENLİĞİNDE YARIŞMALAR KIRAN KIRANA GEÇTİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlk ve Ortaokul öğrencileri düzeyinde...
08:16 - HÜSEYİN AKİF KOÇ TÜRKİYE 3.SÜ
18-22 Nisan Tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Terkiye Badminton...
00:37 - TÜRKİYE BİRİNCİSİNİ OKUL YÖNETİMİ ÖDÜLLENDİRDİ
Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de yapılan Karate Türkiye şampiyonasında birinci olan ve altı...
22:31 - AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI
Akyazı’da amatör spor denildiğinde birçok isim akla gelir. Bunlardan biri şu anda Gözlemci...
22:18 - OYNANAN MAÇLAR NEFESLERİ KESTİ
Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları k...
22:10 - ASAKYAZI 2.MAÇINI KAZANDI 0-1
Süper Lig Play-Off Grubu’nda 2’nci hafta karşılaşmasında Arifiye Kalaycıspor, Erenler Sta...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ