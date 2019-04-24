AKYAZIDA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle ardına yakışır bir

Bu haber 2019-04-24 13:10:31 eklenmiş ve 128 kez görüntülenmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle ardına yakışır bir bicinde kutlandı. İlk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşının söylenmesinin ar

İkinci tören Atatürk stadında yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan töreni izlemeye gelen Akyazılılarla öğretmen ve öğrencilerin bayramlarını kutladılar. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından uygulanan programa geçildi.

Paris Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni Reşat Beyoğlu ile Cumhuriyet İlkokulu Türkçe Öğretmeni Rukiye Cinkara Arık’ın başarılı sunumuyla törene katılan öğrenciler şiirlerini okudu. Ardından balon patlatma, sandalye oturma, çuval içinde koşma ve halat çekme gibi oyunlarını oynayarak kendilerini izlemeye gelenlerin haklı takdirlerini aldılar.

Günün en büyük alkışını ise Cumhuriyet Anaokulu, Nevruz Banoğlu İlkokulu ana sınıfı, özel Aymini anaokulu ile Konuralp İlkokulunun halk oyunları ekipleri aldı. Öğrencilerin oynadıkları oyunlar güne adeta damgasını vurdu.

Düzenlenen bayram töreni gösteri sunan tüm öğrencilere ödül verilmesi ile son buldu. Bu törende geçit resminin yapılmayış nedeni anlaşılamadı.

Gerek anıt önünde ve gerekse Atatürk stadında yapılan törenlere Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, AK Parti, CHP, MHP ve BBP İlçe Başkanları, Gaziler, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Daire Müdürleri, STK başkan ve yöneticileri ile Akyazılılar kabalalık bir şekilde katıldı.