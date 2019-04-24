YOL BENİM DEDİ KAPATTI

Akyazı Ömercikler Mahallesi TOKİ giriş yolunda yolun bir bölümünün kendisine ait olduğunu

Bu haber 2019-04-24 10:40:57 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ömercikler Mahallesi TOKİ giriş yolunda yolun bir bölümünün kendisine ait olduğunu yeri kendisine belediyenin sattığını iddia eden vatandaş yola kazık çakıp şerit çekerek kapattı.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan TOKİ evleri batı girişinde ikamet eden bir vatandaş yolun bir kısmının kendi tapusu üzerinde olduğunu hatta yeri kendisine belediyenin sattığını iddia ederek asfalt yola kazık çakıp güvenlik şeridi çekerek yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

TOKİ giriş yolunun tek şeride düşmesi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde TOKİ’ye giriş çıkış yapmak isteyen vatandaşlar zorluk çekerken bir taraf tanda meraklı gözlerle olayı çözmeye çalışıyorlar