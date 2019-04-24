KURTULMUŞTAN BAŞARI TEBRİKİ

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş düğüne katılmak için geldiği Sakarya’da karşılaştığı
Bu haber 2019-04-24 10:39:39 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş düğüne katılmak için geldiği Sakarya’da karşılaştığı AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’e 31 Mart seçimlerinde elde edilen başarı için tebrik etti ve övgüler yağdırdı.

Akyazı’nın AK Partiye her zaman sahip çıktığının altını çizen Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mesut Ekrem’e şahsında bütün Akyazılı hemşehrilerime selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Geçmişte olduğu gibi 31 Mart seçiminde de partimize sahip çıkmışlar ve oy rekorlarını bir kez daha yenilemişler ve böylece Marmara Bölgesi birincisi olma gibi önemli bir başarıya imzalarını atmışlardır. Hem sizi, hem teşkilatımızın tüm mensuplarını ve bizi oyları ile destekleyen bütün Akyazılı hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de Genel Bakan Vekili Numan Kurtulmuş’a övgü dolu sözlerinden dolayı teşekkür etti ve bu övgülere layık olabilmek için daha çok çalışacaklarını söyledi.

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