ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.

Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel tedavi gördüğü

Bu haber 2019-04-23 06:56:47 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi onkoloji bölümümde dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Certel bugün Cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı’da uzun yıllar Öğretmenlik yapan emekli eğitimci ve Yeni haber gazetesi Akyazı temsilcisi Bizim Akyazı İnternet haber sitesi sahibi duayen gazeteci Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muhsin Certel bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinirken dün öğlen saatlerinde fenalaşarak yoğun bakıma alındığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Bugün baba ocağında alınan helalliğin ardından Gazi Süleyman Paşa camiine getirilen Muhsin Certel’in cenazesi kılınan Cuma ve cenaze namazının ardından Süt Fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

“GÜLE GÜLE OĞLUMMEKANIN CENNET OLSUN”

Gazeteci Kenan Certel’in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken oğlunun tabutunun ardından” güle güle oğlum mekanın cennet olsun” diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Cenazeye Eski Akyazı Kaymakamı İstanbul vali yardımcısı Cemalettin Özdemir,İlçe Kaymakamı Yakup Güney, belediye başkanı Bilal Soykan, Komiser İshak Göz, belediye başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, daire müdürleri, ASFK başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti başkanı Sezai Matur, RATED başkanı Remzi Adıyaman, eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı, Eğitim camiası, Sakarya ve Akyazılı Gazeteciler, S.A.B.A.H Derneği başkan ve üyeleri. Başkanı Olduğu Arifiye Öğretmenokulu Derneği üyeleri, TRAC Sakarya Şubesi Başkan ve üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, SATSO Türk Müziği Topluluğu üyeleri, oda başkanları ve çok sayıda sevenleri ve yakınları katıldı.