Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.

ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.

KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEFAT ETTİ

KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEFAT ETTİ

GAZETECİLERDEN BAŞKAN SOYKAN’A TEBRİK ZİYARETİ

GAZETECİLERDEN BAŞKAN SOYKAN’A TEBRİK ZİYARETİ

KAYMAKAM’DAN YENİ BAŞKAN BİLAL SOYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

KAYMAKAM’DAN YENİ BAŞKAN BİLAL SOYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

BELEDİYEDE BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVLERİNE BAŞLADI

BELEDİYEDE BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVLERİNE BAŞLADI

YENİ SEÇİLEN MUHTARLAR KAHVALTIDA TANIŞTI

YENİ SEÇİLEN MUHTARLAR KAHVALTIDA TANIŞTI

ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.

Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel tedavi gördüğü
Bu haber 2019-04-23 06:56:47 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi onkoloji bölümümde dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Certel bugün Cuma namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Akyazı’da uzun yıllar Öğretmenlik yapan emekli eğitimci ve Yeni haber gazetesi Akyazı temsilcisi Bizim Akyazı İnternet haber sitesi sahibi duayen gazeteci Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muhsin Certel bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinirken dün öğlen saatlerinde fenalaşarak yoğun bakıma alındığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Bugün baba ocağında alınan helalliğin ardından Gazi Süleyman Paşa camiine getirilen Muhsin Certel’in cenazesi kılınan Cuma ve cenaze namazının ardından Süt Fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

“GÜLE GÜLE OĞLUMMEKANIN CENNET OLSUN”

Gazeteci Kenan Certel’in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken oğlunun tabutunun ardından” güle güle oğlum mekanın cennet olsun” diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Cenazeye Eski Akyazı Kaymakamı İstanbul vali yardımcısı Cemalettin Özdemir,İlçe Kaymakamı Yakup Güney, belediye başkanı Bilal Soykan, Komiser İshak Göz, belediye başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, daire müdürleri, ASFK başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti başkanı Sezai Matur, RATED başkanı Remzi Adıyaman, eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı, Eğitim camiası, Sakarya ve Akyazılı Gazeteciler, S.A.B.A.H Derneği başkan ve üyeleri. Başkanı Olduğu Arifiye Öğretmenokulu Derneği üyeleri, TRAC Sakarya Şubesi Başkan ve üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, SATSO Türk Müziği Topluluğu üyeleri, oda başkanları ve çok sayıda sevenleri ve yakınları katıldı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
07:02 - ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE
Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel ...
17:47 - KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEF
Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi,...
17:33 - BOZTEPE AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Boztepe ailesinin Almanya’da ikamet eden Boztepe kardeşle...
20:19 - CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI
İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu...
00:32 - CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI
Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Başkanı emekli eğitimci...
23:00 - ÇATIDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBEDEN YILMAZ DOĞAN TOPRAĞA VE
Bundan 15 gün kadar önce komşusunun onarmak için çıktığı çatısından düşerek hayatını ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE UĞURLADI.
ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE
31 Kez Okundu
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ