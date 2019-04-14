KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEFAT ETTİ

Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi,

Bu haber 2019-04-14 17:43:52 eklenmiş ve 365 kez görüntülenmiştir.