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KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEFAT ETTİ

KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEFAT ETTİ

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KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEFAT ETTİ

Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi,
Bu haber 2019-04-14 17:43:52 eklenmiş ve 365 kez görüntülenmiştir.

 

Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi, Özgür ve Barış Toy’un anneleri Safinaz Toy ikamet ettiği İzmit Fevziye’de hayatını kaybetti.

Merhum Safinaz Toy’un cenazesi bugün Fevziye Camiinde kılınan ikindi namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Fevziye kabristanlığında toprağa verildi.

Akyazı Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak bir çok öğrenci yetiştiren değerli eğitimci Merhume Safinaz Toy’a Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 

 
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