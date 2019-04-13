GAZETECİLERDEN BAŞKAN SOYKAN’A TEBRİK ZİYARETİ

Cumhur ittifakıyla belediye başkan adayı olan ve yüksek oy oranıyla birlikte belediye başkanı seçilen

Bu haber 2019-04-13 23:06:51 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Cumhur ittifakıyla belediye başkan adayı olan ve yüksek oy oranıyla birlikte belediye başkanı seçilen Bilal Soykan’a Akyazı’da görev yapan gazeteciler hayırlı olsun ziyareti yaptı.

31 Mart Mahalli idareler yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı olarak seçime giren ve seçimi kazanan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’a ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Akyazılı gazetecilerde başkan Soykan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyarete Yenigün gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, DHA, TV264, Medyabar Akyazı temsilcisi ve Akyazi.net sahibi Alaattin Onur, Radyocu Remzi Armağan, TV264 ve Medyabar Akyazı Muhabiri Akyazi.net editörü Davut Kaya ve Akyazi.net muhabiri Hacı İbrahim Aydın katıldı.

Ziyarette söz alan duayen gazeteci Salim Özyılmaz “ basın mensupları olarak bizler başarı dileklerimizi ilettik, işinin zor olduğunu hatırlattık ve de Belediyenin ekonomik durumunu düzeltmek için yapması gereken ne ise onu zaman geçirmeden yapması gerektiğini söyledik”

O kısa ziyaretimizde Başkan Soykan’da basının tüm eleştirilerini ve önerilerini dikkate alacağını söyledi ve yoğunluğun azalmasından hemen sonra bir basın toplantısı yapacağını, belediyenin ve Ak-Belde A.Ş. nin durumu ile ilgili geniş bir şekilde bilgi vereceğini söyledi.

Gazeteciler başkan Bilal Soykan’ın özel kalem müdürü olan Ali Özer’e de ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.