BELEDİYEDE BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVLERİNE BAŞLADI

31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı halkının yüksek oy oranıyla destek verdiği Bilal

Bu haber 2019-04-13 22:57:32 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı halkının yüksek oy oranıyla destek verdiği Bilal Soykan göreve başlamasıyla yeni yönetimini belirliyor. Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Tevazu, Samimiyet ve Tecrübe odaklı bir yönetim anlayışıyla Başkan yardımcılarını belirledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın verdiği kararla Akyazı Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk görevlendirildi.

Mehmet ÇAKMAK

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan tarafından göreve getirilen Mehmet Çakmak kendisine verilen bu görevi layığıyla yapacağını belirterek “Herkese teşekkür ediyorum, güzel ilçemiz Akyazı için hep birlikte çalışacağız” dedi.

1957 Gümüşhane doğumlu olan Mehmet ÇAKMAK uzun yıllar Almanya’da ikamet etti. 1994-1999 yılları arasında Refah Partisi Altındere Beldesi Teşkilat Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılında

Fazilet Partisinden Altındere Belediye Başkanı seçildi ve 2001 yılında Ak Parti kurucular Kurulu’nda yer aldı. 2014 yılına kadar Altındere Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.2014 yerel Seçimlerin de Akyazı Belediye Meclis üyesi seçilerek, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde tekrar Akyazı Belediyesi Meclis üyesi seçilen Mehmet ÇAKMAK, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın kararıyla yeni dönemde görevine Belediye Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.

Mehmet ÖZTÜRK

Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan tarafından göreve getirilen Mehmet Öztürk kendisine verilen bu görevi layığıyla yapacağını belirterek “Herkese teşekkür ediyorum, İlçemizin sorunlarını ekip ruhu anlayışı ve tüm dinamiklerimizle çözüm odaklı olarak gerekenlerin tam anlamıyla yapılacağını belirterek, ilçemizi marka bir ilçe haline getireceğiz’’ dedi.

1971 yılında Batakköy’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Akyazı Lisesinde tamamladı.

Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği

2014-2019 Ak Parti Akyazı Belediyesi Meclis Üyeliği

Tarihi Akbalık 56.dönem Güreş Ağalığı

Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere birçok kurum ve STK’larda görev aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Ak Parti’den kontenjan meclis üyesi olarak seçildi.8 Nisan 2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Öztürk evli ve 2 çocuk babasıdır.