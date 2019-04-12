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YENİ SEÇİLEN MUHTARLAR KAHVALTIDA TANIŞTI

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Akyazı’da 74 Mahallenin muhtarları belli oldu.
Bu haber 2019-04-12 00:37:37 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Akyazı’da 74 Mahallenin muhtarları belli oldu. Mahallelerin muhtarları Akyazı Muhtarlar derneğinin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

31 Mart Mahalli idareler Yerel seçimlerinde Mahallelerinde Muhtar seçilen 74 Muhtar bugün Şerefiye Dereağzı Alabalık Teşhisindeki Akyazı Muhtarlar derneğinin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

Yapılan kahvaltının ardından Mahalle Muhtarları tek tek kendilerini tanıttılar. Kahvaltıya İlçe Kaymakamı Yakup Güney belediye başkanı Bilal Soykan, belediye başkan yardımcıları, Muhtarlar Derneği başkanı Bekir Durmuş ve 74 Mahalle muhtarı katıldı.

İlk konuşmayı dernek başkanı ve Durmuşlar Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş yaptı. Durmuş konuşmasında “ 31 Mart yerel seçimlerinde bölgelerinden aday olarak seçim yarışına giren ve bu yarışı kazanarak Muhtarlık görevine gelen 74 Mahalle muhtarlarını kutluyorum. Geçtiğimiz dönem Muhtar olan ve seçimlerin ardından Muhtarlık görevleri son bulan eski Muhtarlarımıza da gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Mahalle Muhtarlarımıza ve yeni belediye başkanımız Bilal Soykan’a görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da konuşmasında “ Seçimleri kazanan Muhtar arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu toplantı Akyazı Muhtarlar Derneği tarafından yapıldı ve inşallah bir dahaki toplantıyı belediye olarak biz vereceğiz. Daima Muhtarlarımızla birlikte çalışacağız. Sık sık bir araya gelerek sorunları birlikte aşacağız” dedi.

Son olarak konuşmayı İlçe Kaymakamı Yakup Güney yaptı. Güney “ Seçimleri kazanarak Muhtar olan arkadaşlarımızı kutluyorum. Hep birlikte güzel hizmetler yapacağız ilçemize inşallah.  Görevleri sonlanan eski Muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum verdikleri hizmetlerden dolayı. Tekrardan hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Konuşların ardından Kaymakam Yakup Güney, belediye başkanı Bilal Soykan ve Muhtarlar derneği başkanı Bekir Durmuş yeni seçilen Muhtarlara rozetlerini taktı.

Son olarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek toplantı son buldu.

 
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