TÜRKİYE BİRİNCİSİNİ OKUL YÖNETİMİ ÖDÜLLENDİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de yapılan Karate Türkiye şampiyonasında birinci olan ve altın

Bu haber 2019-04-12 00:36:01 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de yapılan Karate Türkiye şampiyonasında birinci olan ve altın madalya alan Anadolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Can Öztürk için okulunda bir ödültöreni düzenlendi.

Düzenlenen ödül törende konuşan Okul Müdürü Ali Türkyılmazoğlu, öğrencilerinin elde ettiği başarının okulları ile birlikte Akyazı ve Sakarya’nın tümünü gururlandırdığını söyledi ve sportif anlamda her zaman örnek gösterebileceğimiz bir kişiliğe sahip öğrencimize bizde okul yönetimi olarak teşekkür ediyoruz ve bu teşekkürümüzü de hazırladığımız plaketimiz ve ödülümüzle taçlandırmak istiyoruz dedi ve öğrencisi için başarıları daim olsun temennisinde bulundu.

Düzenlenen törene davet edilen altın madalyalı Karate Türkiye şampiyonu Burak Can Öztürk’ün babası Tezcan Öztürk’ün tören boyunca hayli heyecanlı ve de gururlu olduğu gözlendi.