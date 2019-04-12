TEMEL BİLGİÇ İÇİN OKUMA YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Akyazı’da Merkez Yeni Cami altında bulunan çay ocağında psikolojik rahatsızlığı

Bu haber 2019-04-12 00:33:40 eklenmiş ve 4 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Akyazı’da Merkez Yeni Cami altında bulunan çay ocağında psikolojik rahatsızlığı olan E.Ö. tarafından bıçaklı saldırı sonucu öldürülen ve ölümü nedeniyle de Akyazı’da derin üzüntü yaratan Temel Bilgiç için hem İlçe merkezinde bulunan Merkez Yeni Cami’de hem de doğduğu köy olan Kayabaşı Köyü Merkez Caminde üçüncü akşam okumaları yapıldı. İstanbul’dan gelen din görevlilerin yanı sıra Mahalli Din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif her iki camiyi dolduran cemaat tarafından huşu içinde dinlendi. Kayabaşı Merkez Caminde gerçekleşen üçüncü akşam okumasında duayı Temel Bilgiç’in Darıca Müftüsü olan ağabeyi Muharrem Bilgiç yaptı. Temel Bilgiç’in cenazesinde olduğu gibi okumalarında da büyük yoğunluk yaşandı.

Bilgiç ailesi adına açıklama ailenin büyüğü olan Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç’ten geldi. Bilgiç yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Aile olarak derin üzüntü içindeyiz. Acımızı paylaşan başta değerli Akyazılı hemşehrilerimiz başta olmak üzere arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, yakınlarımıza, dostlarımız ve komşularımıza ailem adına teşekkür ediyorum. Cenazemize ve okumalarımıza katılamayıp telefonla taziyelerini sunanlara da teşekkür ediyorum. Acımızın azalması için katkı veren herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.”