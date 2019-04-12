MUHTARLARDA MAZBATALARINI ALDILAR

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler seçiminde Mahalle Muhtarı seçilenler de

Bu haber 2019-04-12 00:31:06 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler seçiminde Mahalle Muhtarı seçilenler de Akyazı İlçe Seçim Kuruluna giderek kendileri için hazırlanmış olan mazbatalarını yetkililerin ellerinden aldılar ve böylece görevlerine de resmen başlamış oldular.

İlçe Seçim Kurulu yetkilileri seçilen tüm Muhtarların mazbatalarının hazırlandığını söylediler ve mazbata almayan Muhtarların da kurullarına müracaat etmeleri çağrısında bulundular. Bu çağrıdan sonra 74 Mahalle Muhtarı içinde mazbatasını almayan Muhtarların İlçe Seçim Kuruluna giderek en kısa zamanda mazbatalarını alarak görevlerine başlamaları bekleniyor.