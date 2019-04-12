AKYAZI BELEDİYESİNDE DEĞİŞİKLİK RÜZGARI

31 Mart günü yapılan seçimde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan işe hızlı başladı

Bu haber 2019-04-12 00:27:35 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

31 Mart günü yapılan seçimde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan işe hızlı başladı. Önce iki Belediye başkan yardımcısını belirleyen ve atamasını gerçekleştiren Bilal Soykan şimdi de daire içinde Müdürlerin yerlerini değiştirmeye başladı.

Küçülmeyi hedefleyen Başkan Bilal Soykan bazı Müdürlükleri birleştirdi. Şu ana kadar değişikliklerle ilgili olarak kendisine yazı tebliğ edilerek görev yeri değişen personeller şunlar;

Hukuk İşleri Müdürü Dursun Altıntaş Mali Hizmetler ve Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürü Veysel Cengiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne, İmar’da Mühendis olarak çalışmakta olan Uğur Kuş Park ve Bahçeler- Fen İşleri Müdürlüğüne, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü görevini yürüten Şenol Çakmak’a Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevi de verildi.

Bu arada Yaşar Yazıcının Belediye Başkanlığında Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan, Belediye Başkanının değişmesi üzerine bu görevinden istifa ederek Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdür yardımcılığı görevine başlayan Ünal Gündüz’ün tekrar Akyazı’ya dönmesi ve 3. Başkan yardımcısı olarak göreve başlaması bekleniyor.

Yine Belediyeden sızan bilgilere göre Yazı işleri Müdürü Kevser Ateş’in Hukuk İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları Müdürü Selda Aksima Yazıcı’nın Yazı İşleri Müdürlüğünü de yürütmesi, Hasan Saka’nın da Zabıta Müdürlüğüne getirilmesi bekleniyor.