AKYAZI’DA “BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR OL” TOPLANTISI

Çalışma hayatında madde bağımlılığı İle mücadele konulu Lansman programı düzenlendi

Bu haber 2019-04-12 00:23:29 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Çalışma hayatında madde bağımlılığı İle mücadele konulu Lansman programı düzenlendi

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Temsilciliği, ASAŞ Alüminyum ve ÇAK Tekstil fabrikalarının işbirliğinde hazırlanan "Çalışma Hayatında Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konulu lansman programına katıldı.

“Bağımlı Olma, Özgür Ol” sloganı ile Akyazı Sosyal gelişim Merkezinde düzenlenen programa Vali Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şube temsilcileri ve fabrikaların yetkilileri katıldı. Akyazı İlçe Kaymakamı Yakup Güney’de misafirlere ev sahipliği yaptı.

Madde Bağımlılığı konusunda fabrikaların personellerine yönelik farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesini öngören projenin tanıtım programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda bir açılış konuşması yapan ASAŞ Alüminyum Fabrikası Genel Müdürü Derya Hatipoğlu, kötü manadaki kelimeleri kullanarak zihinlerde kötü alışkanlıkları canlandırmak istemedikleri için bu projeyi çalışma hayatındaki zararlı alışkanlıkların yok edilmesi, iyi alışkanlıkların kazandırılması olarak adlandırdıklarını belirterek, tüm kurum ve kuruluşların desteği ile zoraki bir şekilde değil, eğitim vererek başarıya ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti. Genel Müdür Hatipoğlu ayrıca, özellikle ağır sanayi makinalarının kullanıldığı fabrikalarda çalışan personellerin zararlı alışkanlıklarının olmasının da, iş kazası yaşanmasına sebep olduğunu ve hazin sonuçlar da doğurabildiğini ifade ederek, bu projede kendilerine destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ettiklerini söyledi.

“Bu Konu Büyük Anlam İfade Ediyor”

Hayatımızın en önemli sorunlarından madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla güzel bir iş birliğinin ürünü olan programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bir sosyal sorumluluk projesinin değişik kesimleri bir araya getiren, bu konuya dikkat çeken ve çözümü için gayret sarf eden bir yapının, bir faaliyetin tanıtım toplantısında bulunmak, bizim için de büyük anlam ifade etmektedir.

Toplum olarak yaşamak, insanoğlunun en vazgeçilmez özelliğidir. Toplu olarak yaşamanın insana yüklediği bir sorumluluk vardır.

“İyiler de Kötüler de Sirayet Edicidir”

Sahip olduğumuz bugünkü dünya şartları içerisinde iyiliğin de kötülüğün de sirayet edici, yansıma özellikleri olduğunu hep beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. İyiler de toplumun her kesimini; iş hayatı dâhil, aile hayatı dâhil, kamu yönetimi dâhil her yanını olumlu olarak etkileyebilmektedir. Kötüye ait olan hususlar da yine, aile hayatımızı, toplum hayatımızı, iş hayatımızı olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bizlere düşen görev ise, iyilerin, iyiliklerin sayısını artırabilmek, yine sıkıntılı olan hususların, zararlı olan hususların da alanını daraltmak ve buna ait çalışmaları birlikte, iş birliği ruhu içerisinde gerçekleştirebilmektir.

“Madde Bağımlılığında Başarı Ancak El Birliği İle Olur”

Problemlerin çözümünde her kuruma değişik görevler düştüğü gibi, toplum içerisindeki herkesin de büyük görevleri vardır. Yalnızca mülki değil, yalnızca adli değil, yalnızca özel sektör olarak değil herkese düşen, iyiliklerin artırılması yönünde bir gayretin olması gerektiğine inanıyoruz. Başarı aslında burada gizlidir. Eğer el birliği ve işbirliği içerisinde olursak, bu işi başarmamız daha kolay olur.

Eskilerin söylediği, ‘Dört başı mamur olsun isteriz’ diye güzel bir deyim vardır. Yani üzerimizdeki yükün bir tarafını boş bırakırsak, o yükü kaldırmak mümkün olmayacaktır. Ancak bu iş dört başı mamur olarak yürütülecekse, devlet, özel sektör, STK’lar gibi her kesimin mutlaka bu olaya bir el atması gerekmektedir.

“Manası Kötüyü Çağrıştıran Kelimler Kullanmamalıyız”

Bizler özellikle manasında kötülük bulunan kelimelerin dillendirilmesini uygun görmüyoruz. Çünkü manası kötüyü çağrıştıran kelimeler mutlaka kötü alışkanlıkları da zihnimize getiriyor ve merak uyanmasına sebep oluyor. Bizim yapmamız gereken çocuğumuzun, gençlerimizin ya da insanlarımızın hayatlarını faydalı şeylerle doldurup, zararlı olan şeylerin alanını daraltmaktır. Ayrıca sorumlu olduğumuz kişilerin beklentilerini sürekli canlı tutabilirsek, o kişi oradan zaten uzak duracaktır. Özellikle çocuklarımızın hayatını kitap okumayla, sporla, sanat gibi güzel alışkanlıklarla doldurabilsek, sahip olduğu sorumlulukların hepsini birer birer öğretirsek, çocuğumuz oraya zaten vakit de ayıramayacaktır. Çocuğa hayatta birçok sorumluluğu taşıdığını aşılarken, yine aynı şekilde sevgiyi de aşılamamız gerekmektedir. Çocuk insan olmayı sevmeli, insanı sevmeli, ailesini sevmeli, ülkesini, toprağını sevmeli, mukaddesatını sevmeli. İşte bütün bu sevgiler onu kötülüklerden uzak tutacak olan önemli hususlardır. Ayrıca müptela olmuş birisine yapacağımız uygulamayla, müptela olması muhtemel birisine anlatımlarımız ve yaklaşımımız çok farklı olmalıdır. O kişinin aklına bunu hiç düşürmemek için de, iyiliklerin alanını genişletecek bir gayret, bir çalışma içerisinde olmamız lazım.

“Bu Program İşbirliğinin En Önemli Tezahürlerinden”

Burada yapılan tanıtım programı da işte güzel bir iş birliğinin en üst düzeyde tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafında bu işte görevli olan ve sıkıntıda olanların topluma kazandırılması gayesini güden İl Sağlık Müdürlüğü gibi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi, Denetim Serbestlik Müdürlüğü gibi kurumlarımız, Türkiye Yeşilay Cemiyeti gibi STK’larımız bulunurken, diğer tarafında da bu durumlardan olumsuz etkilenme ihtimali olup bir sosyal sorumluluk düşüncesiyle destek veremeye çalışan özel sektör kuruluşlarımız var. Böylesi çalışmaların burada da güzel sonuçlar vermesini ve ihtiyacımız olan iyi insan yetiştirmede bizlere büyük yardımı dokunmasını temenni ediyoruz.

Emeği geçenler ile birlikte, böylesi önemli bir projeyi düşünen ve uygulamaya çalışan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ASAŞ Alüminyum Fabrikası İşyeri Hekimi ve Proje Koordinatörü Dr. Hasan Civan, “Çalışma Hayatında Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konulu eğitim ve farkındalık çalışmalarına dair bilgilendirmelerde bulunurken, Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Eğiticisi ve Psikolog Gülnur Ayşe Er de sosyal uyum faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, program sonunda Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde incelemelerde bulunarak, verilen kurslar hakkında yetkililerden bilgiler alıp, usta öğreticiler ve kursiyerlerle de bir süre sohbet etti.