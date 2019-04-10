BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARETÇİ AKINI

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İçinde bulunduğumuz haftanın başında mazbatasını alarak görevine başlayan Akyazı Belediye Başkanı
Bu haber 2019-04-10 23:54:23 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

İçinde bulunduğumuz haftanın başında mazbatasını alarak görevine başlayan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ziyaretçi akınına uğradı. Makam odası da ziyaretçilerin getirdiği ya da gönderdiği çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Bilal Soykan’ı ziyaret edenler arasında İlçe Kaymakamı Yakup Güney’de vardı. Bu ziyaretimi Başkan seçilen Bilal Soykan’a hem hayırlı olması dileklerimi iletmek hem de kendisine başarı dilemek için yapıyorum diye Kaymakam Güney, Sayın Başkanla birlikte Akyazı’ya hizmet için yarış içinde olacağız. Bundan mutlaka Akyazılılar kazançlı çıkacaklardır. Çünkü Akyazı ve Akyazılı her türlü güzelliği ve hizmeti hak etmektedirler dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da görevi devir alır almaz adeta ziyaretçi akınına uğradık. Ziyaretimize gelen, gelemeyip telefonla yada sosyal medya üzerinden beni ve seçilen arkadaşlarımı kutlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız da yaptığı ziyaretle bizlere güç vermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. El birliği içinde güzel İlçemizi hak ettiği yere ulaştırmayı hedefliyoruz dedi.
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