AKYAZI’DA COŞKULU KUTLAMA

Türk Polis teşkilatının 174. Yılı Akyazı’da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bir gün önce Gazi Süleyman Paşa Caminde şehit teşkilat mensupları için Kuran-ı Kerim okutan Akyazı Emniyet Müdürlüğü 10 Nis an günü de kutlamalarına Atatürk anıtına çelenk koyarak başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar kürsüye geldi ve şunları söyledi “ Teşkilatımızın kuruluşunun 174. Yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan ve günümü kutluyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İnsan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan bir anlayışla kurulduğu 10 Nisan 1845 yılından itibaren görevini en iyi şekilde yerine getiren teşkilatımız bugünde aynı inanç ve kararlılıkla görevinin başındadır. Teşkilat mensuplarımız Türkiye Cumhuriyetine, şehitlerine, gazilerine ve halkına yakışır bir şekilde kendini geliştirmekte, halkın huzur ve güven kaynağı olmaya dev am etmektedir. Teşkilatımızın elde ettiği bu başarıda desteklerini esirgemeyen Devlet büyüklerimize, kamu kurum ve özel kurulularına ve özellikle de Akyazılılara minnettarız. Her türlü güçlüğe göğüs gererek özverili bir şekilde görev yapan çalışan ve emekli olan tüm meslektaşlarıma ve onların ailelerine sağlık ve esenlikler diliyor, yüce Milletimizin emrinde v e hizmetinde daha nice başarılar dolu yıllara ulaşmak temennisiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum”

Anıt önündeki törene Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Siyasiler, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla birlikte Emniyet Müdürlüğünde görevli teşkilat mensupları katıldı. Programın sunuculuğunu ise Polis Memuru Ayhan Pak başarılı bir şekilde yaptı. Anıt önündeki törenin ardından protokol Emniyet Müdürlüğüne giderek Müdür İsa Coşar’ın nezdinde tüm teşkilat mensuplarının özel günlerini tebrik etti.