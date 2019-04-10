Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARETÇİ AKINI

BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARETÇİ AKINI

AKYAZI’DA COŞKULU KUTLAMA

AKYAZI’DA COŞKULU KUTLAMA

MHP GRUBU AKBALIK GÜREŞLERİNİN YAPILMAMA İSTEĞİNE İTİRAZ GELDİ

MHP GRUBU AKBALIK GÜREŞLERİNİN YAPILMAMA İSTEĞİNE İTİRAZ GELDİ

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BOZTEPE AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

BOZTEPE AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA

TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA

AKYAZI’DA COŞKULU KUTLAMA

Türk Polis teşkilatının 174. Yılı Akyazı’da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bir gün önce Gazi Süleyman Paşa Caminde
Bu haber 2019-04-10 18:21:20 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Polis teşkilatının 174. Yılı Akyazı’da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bir gün önce Gazi Süleyman Paşa Caminde şehit teşkilat mensupları için Kuran-ı Kerim okutan Akyazı Emniyet Müdürlüğü 10 Nis an günü de kutlamalarına Atatürk anıtına çelenk koyarak başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar kürsüye geldi ve şunları söyledi “ Teşkilatımızın kuruluşunun 174. Yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan ve günümü kutluyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İnsan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan bir anlayışla kurulduğu 10 Nisan 1845 yılından itibaren görevini en iyi şekilde yerine getiren teşkilatımız bugünde aynı inanç ve kararlılıkla görevinin başındadır. Teşkilat mensuplarımız Türkiye Cumhuriyetine, şehitlerine, gazilerine ve halkına yakışır bir şekilde kendini geliştirmekte, halkın huzur ve güven kaynağı olmaya dev am etmektedir. Teşkilatımızın elde ettiği bu başarıda desteklerini esirgemeyen Devlet büyüklerimize, kamu kurum ve özel kurulularına ve özellikle de Akyazılılara minnettarız. Her türlü güçlüğe göğüs gererek özverili bir şekilde görev yapan çalışan ve emekli olan tüm meslektaşlarıma ve onların ailelerine sağlık ve esenlikler diliyor, yüce Milletimizin emrinde v e hizmetinde daha nice başarılar dolu yıllara ulaşmak temennisiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum”

Anıt önündeki törene Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Siyasiler, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla birlikte Emniyet Müdürlüğünde görevli teşkilat mensupları katıldı. Programın sunuculuğunu ise Polis Memuru Ayhan Pak başarılı bir şekilde yaptı. Anıt önündeki törenin ardından protokol Emniyet Müdürlüğüne giderek Müdür İsa Coşar’ın nezdinde tüm teşkilat mensuplarının özel günlerini tebrik etti.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
18:26 - AKYAZI’DA COŞKULU KUTLAMA
Türk Polis teşkilatının 174. Yılı Akyazı’da coşkulu bir şekilde kutlandı. Bir gün önce Gaz...
18:10 - MHP GRUBU AKBALIK GÜREŞLERİNİN YAPILMAMA İSTEĞİNE İTİR
Akyazı Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Hayli yüklü bir gündem maddesiyle toplanan...
18:05 - AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
MEHMET ÇAKMAK VE MEHMET ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCISI OLDULAR...
02:02 - TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA
Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yılında Ülkenin her yerinde olduğu gibi...
02:00 - TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA
...
02:00 - TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA
...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ