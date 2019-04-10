MHP GRUBU AKBALIK GÜREŞLERİNİN YAPILMAMA İSTEĞİNE İTİRAZ GELDİ

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Akyazı Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Hayli yüklü bir gündem maddesiyle toplanan Belediye Meclisi
Bu haber 2019-04-10 18:05:17 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Hayli yüklü bir gündem maddesiyle toplanan Belediye Meclisi 16’sı asıl ve 3 de ilave olmak üzere 19 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Meclis toplantısından iki gün önce Belediye Başkanlığına verdikleri dilekçe ile meclis toplantılarında partilerini temsil edeceklerini belirten MHP grubu ilk toplantılarında toplantı gündeminin 11 ve 12. Maddesinde yer alan hususlara itiraz etti ve oylamada da hayır oyu kullandı.

Sıra gündemin 11. Maddesinin görüşülmesinden sonra ve oylama yapılmadan önce oturumu yöneten başkan Bilal Soykan’ın MHP’liler tarafından sorulan “Akbalık güreşleri ne olacak” sorusuna “En az üç yıl Akbalık güreşlerini yapmayacağız” şeklindeki cevabı üzerine MHP Grup sözcüsü Furkan Çakıroğlu bu madde ve bundan sonraki 12. maddeyle ilgili olarak biz grup görüşmesi yapmak istiyoruz diyerek Başkan Soykan’dan izin istedi. İzni alan MHP grubu oturdukları sıralarda 5 dakika süren bir görüşme yaptı ve görüşme sonrası grup sözcüsü Çakıroğlu kürsüye geldi. Çakıroğlu Başkan Soykan’a gündemin 11. Maddesinde yer alan Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeler Birliği ile12. Maddede yer alan Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden neden ayrılıyoruz diye sordu. Çakıroğlu ilaveten de Akbalık güreşlerinin tarihe mal olduğunu belirterek, bu organizasyon bizi hem ülke genelinde hem de ülkeler arasında tanınmamıza vesile oluyor. Bundan vazgeçmememiz lazım diye konuştu.

Bu soruya Bilal Soykan şöyle cevap verdi “ Her iki birliğin bize fazla bir yararı yok. Gittiğimiz toplantılarda sadece el kaldırıp indiriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Ayrıca aidat ödüyoruz. O nedenle bize bir yararı olmadığını gördüğümüz için İpekyolu Belediyeler Birliği, Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı aldık. Bugünde bu kararımızı sizlerin onayına sunuyoruz. Ayrıca Akbalık güreşlerine burada konuşamayacağım bazı nedenlerden ötürü bir müddet ara veriyoruz. O nedenler ortadan kalktığında tekrar daha gelişmiş şekliyle kaldığımız yerden devam ettireceğiz”

Sordukları sorulara yanıtlarını alan yapılan oylamada MHP grubu 11 v e 12. Maddeler için hayır oyu kullandı. Böylece MHP grubu daha ilk toplantısında iki itiraz yapmış oldu. Her iki madde AK Partili üyelerin oyları ile oy fazlalığı ile kabul edildi.

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