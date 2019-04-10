AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

MEHMET ÇAKMAK VE MEHMET ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCISI OLDULAR

Bu haber 2019-04-10 17:55:37 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

MEHMET ÇAKMAK VE MEHMET ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCISI OLDULAR

31 Mart günü yapılan seçimde Akyazı Belediye Meclisine seçilenler Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan’ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı. İlk meclis toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. İlk toplantının katip üyeliklerini ise Meclisin en genç iki üyesi AK Partili Mustafa Karahasan ile MHP’li Furkan Çakıroğlu yaptı.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

İlk toplantının ilk gündem dışı konuşmasını AK Parti adına grup sözcüsü Abdurrahim Atmaca yaptı. Atmaca, hayırlı olması temennisiyle başladığı konuşmasında şunları söyledi “ Bugün burada bulunan Başkanımız ve Meclis üyesi arkadaşlarımın ortak bir düşüncesi var. O da halkımıza hizmet etmektir. Bizde bize güvenenlere mahcup olmamak için canla başla çalışmak zorunda olduğumu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hem Allah’ımız hem de Akyazılı hemşerilerimiz razı olacak şekilde hizmetlerimizi yapmamız lazım. Hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun”

MHP adına kürsüye Ergün Öztürk geldi. Öztürk, Cumhur ittifakının seçim boyunca birlikte çalıştığını, aldığımız yüksek oylarda bu birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu söyledi ve biz MHP grubu olarak bugünden itibaren yapacağımız tüm çalışmaları partimiz MHP adına yapacağız. İttifak ortağımızın meclisimize getireceği bütün olumlu taleplerinde kendilerine destek vereceğiz dedi ve yeni çalışma döneminin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

GÜNDEM

Gündemin 1.maddesi gereğince gizli oylama ile yapılan seçimde Meclis 1. Başkanvekilliğine Mustafa Birincioğlu , 2.Başkanvekilliğine ise Mehmet Çakmak seçildi.

Gündemin 2. Maddesine göre Meclis katip üyeliklerine seçim yapıldı. Yine gizli oylama ile yapılan seçimde AK Partiden Ahmet Öztürk ve MHP’den de Furkan Çakıroğlu meclis katip asil üyeliklerine, AK Partili Sevinç Özer ile MHP’li Ahmet Çetin’de yedek üyeliğe seçildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Bu madde gereğince gizli oylama ve açık tasnif sonunda Hümeyra Hikmet Saygıdeğer ile Cevdet Kazan daimi encümen üyesi oldular.

Gündemin 4. Maddesi gereğince İmar Komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı. Açık oylamayla yapılan seçimde AK Partiden Meryem Sağlam, Abdurrahim Atmaca, Yılmaz Taşdelen ve Mustafa Karahasan, MHP’den de İhsan Özcan İmar Komisyonuna seçilen isimler oldular.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Bu madde gereği Plan ve Bütçe Komisyon seçimi yapıldı. Açık oylama ile yapılan seçimde AK Partiden Osman Kesikbaş, Abdülkadir Yıldırım, Cem Tuncer ve Sait Beşir. MHP’den de Ergün Öztürk seçilen isimler oldular.

Gündemin 6.maddesi gereğince Meclis Başkanı ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının ilgili yasaya uygun şekilde belirlenmesi ve ödemelerin buna göre yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Bu madde gereği Akyazı Belediyesi adına Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi yapıldı. Asil üye olarak Mehmet Çakmak, yedek üye olarak da Emrullah Kut seçildi.

Gündemin 8. Maddesi gereğince Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye seçimi yapıldı. Açı k oylama sonucunda Uğur Kılıçoğlu asil, Mustafa Birincioğlu da yedek üye seçildi.

Gündemin 9. Maddesinde yer alan Anadolu Medeniyetler Birliği üyeliğinden oybirliğiyle kararı çıktı.

Gündemin 10. Maddesinde yer alan İpekyolu Belediye Birliğinden yine oybirliğiyle ayrılma kararı çıktı.

Gündemin 11. Maddesinde yer alan Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeler Birliğinden ayrılma kararı oy çokluğu ile alındı. Bu madde için MHP hayır oyu kullandı.

Gündemin 12. Maddesinde yer alan Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma isteğine AK Parti grubu evet oyu kullanırken MHP grubu ise hayır oyu kullandı.

Gündemin 13. Maddesine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet kollarına yönelik Mali ve Sosyal haklara ilişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem toplu sözleşme gereği yetkili olan Memur Sendikası ile Belediye arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapmak için istenen yetki Belediye Başkanına verildi. İstenen yetkinin verilmesinden sonra konuşan Başkan Bilal Soykan tazminat miktarının bu yılın sonuna kadar değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Gündemin 14. Maddesine geçildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince verilecek aylık ödenek miktarının yasa gereği Başkan maaşının üçte ikisi oranında ödenmesine oybirliğiyle karar verildi ve aynı madde içinde yer alan Belediye Başkan yardımcılıklarına da Mehmet Çakmak ile Mehmet Öztürk’ün getirildikleri Başkan tarafından Meclise bilgi olarak verildi.

Gündemin 15. Maddesine göre Meclis Denetim Komisyonu raporu Meclis üyelerine bilgi olması bakımından dağıtıldı.

Gündemin 16. Maddesine göre Belediye Başkanının faaliyet raporu görüşüldü. B u madde görüşülürken Meclisi yapılan seçimde 1.Başkanvekili seçilen Mustafa Birincioğlu yönetti.

Gündemin 17-18 ve 19. Maddelerinde yer alan İmar değişiklikleri ve bu değişikliklere yapılan itirazların görüşülmek İmar Komisyonuna havalesi oybirliğiyle kabul edildi.

MHP GRUBU İKİ MADDEYE İTİRAZ ETTİ

İlk Meclis toplantısına giren MHP’nin Üyeleri gündemin 11 ve 12. Maddelerine itirazda bulundu ve oylamada da hayır oyu verdi.

Meclisten toplantısından notlar

İlk meclis toplantısında toplantının yapılacağı salonu ilk olarak MHP li meclis üyeleri girdi. Salona en geç giren meclis üyesi ise AK Parti Abdülkadir Yıldırım oldu. İlk toplantıda bütün meclis üyeleri tam kadro katıldı. İlk kez meclis üyesi seçilen ve ilk kez toplantıya katılan üyelerden bazılarının hayli heyecanlı oldukları gözlendi.

Yapılan ilk Meclis toplantısını AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile MHP İlçe Başkanı Ali Dertli de kendilerine ayrılan yerden izledi. İlk Meclis toplantısını bazı Mahalle Muhtarlarının da izlediği görüldü.

Belediye Başkan yardımcılıklarına getirilen Mehmet Çakmak ile Mehmet Öztürk toplantıyı yan yana oturarak takip etti.

Gündemin 16. Maddesinde yer alan 2018 yılına ait Belediye Başkanlığı faaliyet raporunun görüşülmesine gelindiğinde toplantıyı yöneten başkan Bilal Soykan yerini Meclis 1. Başkan vekili Mustafa Birincioğlu’na bıraktı. Birincioğlu’nun tek maddelik oturum başkanlığı sırasında heyecanlandığı gözlendi.

Toplantının ilk gündem maddesi Meclis 1 ve 2. Başkan Vekilliği seçimine ilişkindi. AK Parti grubu tarafından 1. Başkan Vekilliği için Mehmet Çakmak, 2. Başkanvekilliği için ise Mustafa Birincioğlu’nun ismi önerildi. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonunda sıralamanın tersi gerçekleşti ve Mustafa Birincioğlu 1oy farkla Meclis 1.Başkanvekili seçildi. Oy verme esnasında küçük de olsa bir gruplaşmanın olması dikkatlerden kaçmadı.

Gündemin 11 ve 12. Maddesine itiraz eden MHP grubunun itiraz öncesi başkandan izin alarak meclis salonunda mini bir toplantı yapması ve toplantı sonrasında iki maddeye de hayır oyu vermesi ilk meclis toplantısının en dikkat ve ilgi çeken hususu oldu.

Akyazı Belediyesinin ilk meclis toplantısı Başkan Soykan’ın isteği üzerine Meclis üyeleri bir bir ayağa kalkarak kendilerini tanıttı.

Meclis toplantısı seçimi kazanarak Başkan olan ve ilk kez de meclisi yöneten Bilal Soykan’ın tatlı yiyelim tatlı konuşalım düşüncesinden hareketle ikram ettirdiği tatlıyı yiyerek tamamladı.