BOZTEPE AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

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Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Boztepe ailesinin Almanya’da ikamet eden Boztepe kardeşlerin en
Bu haber 2019-04-10 17:28:43 eklenmiş ve 498 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Boztepe ailesinin Almanya’da ikamet eden Boztepe kardeşlerin en büyüğü Yusuf Ziya Boztepe vefat etti.

1975 yılında kurulan Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu ve efsane başkanı Ziya Boztepe, bugün Akyazı’da toprağa verildi.

Merhum Mehmet Boztepe'nin oğlu, eski milletvekili Turgut, Atilla, Kenan, Suat ve Fuat Boztepe'nin abileri, Sayman Altınküpe'nin dayısı Yusuf Ziya Boztepe vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman paşa Camiinde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığına defnedildi.

Kalabalık bir cemaatin katıldığı Cenaze namazını yeğeni Muhammet Özdemir kıldırdı.

YUSUF ZİYA BOZTEPE KİMDİR

ALMANYA'nın Münih kentinde 1975 yılında kurulan efsane futbol kulübü SV Türkgücü Ataspor Münih'in kurucusu ve onursal başkanı Ziya Boztepe, 89 yaşında maç günü sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Boztepe'nin vefat haberi camiaya büyük üzüntü yaşattı.

Almanya’da kulübü önünde yapılan cenaze merasiminde Dönemin yönetici arkadaşlarından eski başkan Hüseyin Delemen ve yönetici İsmet Şen, Boztepe'nin Münih'e ve Türkgücü'ne çok emek verdiğini belirterek üzgün olduklarını dile getirdi.

Efsane başkan, şampiyonluğa koşan takımının maç günü vefat etti
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