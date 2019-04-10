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TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA

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TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA

Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yılında Ülkenin her yerinde olduğu gibi
Bu haber 2019-04-10 01:45:55 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Polis Teşkilatının 174.kuruluş yılında Ülkenin her yerinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de yapılacak olan çeşitli etkinlikle kutlanacak. Polis haftası nedeniyle Akyazı Emniyet Müdürlüğü tarafından Gazi Süleyman Paşa Caminde görevleri başında şehit olan meslektaşları ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu.

Gazi Süleyman Paşa ve Merkez Çarşı (Baraka)Camilerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzinler tarafından öğle namazı öncesinde  Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü İzzet Şener tarafından dua yapıldı.

Gazi Süleyman paşa Camiinde gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim okumasına Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli rütbeli rütbesiz Emniyet mensupları, Daire Müdürleri, mahalle Muhtarları, Siyasiler ve Akyazılılar katıldı.

Namaz çıkışında ise Emniyet mensupları düzenledikleri etkinliğe katılanlara lokum ve kolonya ikramında bulundu.

 
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