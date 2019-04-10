AKP’DEN MHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem

Bu haber 2019-04-10 01:42:54 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem 31 Mart seçiminde oluşturdukları Cumhur ittifakının ortağı olan MHP’ye bir teşekkür ziyareti yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem konuşmasında şu hususlara dikkat ç ekti “ Hem AK Parti olarak biz hem de MHP olarak sizler tavanda oluşturulan Cumhur ittifakına harfiyen uyduk. Mahalli seçimlerde oluşturduğumuz birliktelik bize başarıyı getirdi. Seçim geride kaldı. Şimdi çalışma zamanı. Seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da bu birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. Çünkü her iki partinin de hedefi kendilerine güvenip oy veren Akyazılı hemşehrilerine hizmet etmektir. Bu düşünceyle çıktığımız yolda hem size hem de bize başarılar diliyorum”

Bilal Soykan ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi “ Mahalli seçimlerin çalışmalarında sizlerle oluşturduğumuz birlik ve beraberlik herkese örnek olacak güzellikteydi. Sizlerin de katkıları ile Cumhur ittifakı olarak bu seçimden zaferle çıktık. Bizler Akyazılı hemşehrilerimize hizmet etmek için bu göreve talip olduk ve seçildik. Şimdi çalışma zamanıdır. Bizlere güvenenlere mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Şeffaf bir Belediye başkanlığı yapacağım. Herkese kapımız ardına kadar açıktır. Herkesin fikirlerinden yararlanmak istiyorum. Tabi sizlerin de fikirleri benim için çok önemlidir. Seçim öncesinde olduğu seçim sonrasında da yine güç birliği içinde olacağız ve güzel İlçemizi layık olduğu seviyeye birlikte çıkaracağız dedi.

AK Partililer tarafından yapılan ziyarette ev sahibi konumunda olan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi “ Genel Başkanlarımız nezdinde oluşturulan Cumhur ittifakı nedeniyle yerel seçimde Parti olarak sizi destekledik. Seçim de güzel bir sonuç aldık ve başarılı da olduk. Bu birliğimiz bundan sonra da devam edecektir. Çünkü hepimizin ortak düşüncesi Akyazı’mıza hizmet ve Ülkemizin bekasıdır”

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ziyaretlerinde İlçe Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin ve MHP’li Belediye Meclisinin bir önceki dönem yeni dönem üyeleri ’de misafirlerine ev sahipliği yaptı.