Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA

TÜRK POLİSİ 174 YAŞINDA

AKP’DEN MHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

AKP’DEN MHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

AKYAZI’DAKİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI REKORLA TAMAMLANDI

AKYAZI’DAKİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI REKORLA TAMAMLANDI

CİNAYET KURBANINA HAZİN TÖREN

CİNAYET KURBANINA HAZİN TÖREN

AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI

AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

AKP’DEN MHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem
Bu haber 2019-04-10 01:42:54 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem 31 Mart seçiminde oluşturdukları Cumhur ittifakının ortağı olan MHP’ye bir teşekkür ziyareti yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem konuşmasında şu hususlara dikkat ç ekti “ Hem AK Parti olarak biz hem de MHP olarak sizler tavanda oluşturulan Cumhur ittifakına harfiyen uyduk. Mahalli seçimlerde oluşturduğumuz birliktelik bize başarıyı getirdi. Seçim geride kaldı. Şimdi çalışma zamanı. Seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da bu birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. Çünkü her iki partinin de hedefi kendilerine güvenip oy veren Akyazılı hemşehrilerine hizmet etmektir. Bu düşünceyle çıktığımız yolda hem size hem de bize başarılar diliyorum” 

Bilal Soykan ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi “ Mahalli seçimlerin çalışmalarında sizlerle oluşturduğumuz birlik ve beraberlik herkese örnek olacak güzellikteydi.  Sizlerin de katkıları ile Cumhur ittifakı olarak bu seçimden zaferle çıktık. Bizler Akyazılı hemşehrilerimize hizmet etmek için bu göreve talip olduk ve seçildik. Şimdi çalışma zamanıdır. Bizlere güvenenlere mahcup olmamak için gece gündüz demeden çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Şeffaf bir Belediye başkanlığı yapacağım. Herkese kapımız ardına kadar açıktır. Herkesin fikirlerinden yararlanmak istiyorum. Tabi sizlerin de fikirleri benim için çok önemlidir. Seçim öncesinde olduğu seçim sonrasında da yine güç birliği içinde olacağız ve güzel İlçemizi layık olduğu seviyeye birlikte çıkaracağız dedi.

AK Partililer tarafından yapılan ziyarette ev sahibi konumunda olan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi “ Genel Başkanlarımız nezdinde oluşturulan Cumhur ittifakı nedeniyle yerel seçimde Parti olarak sizi destekledik. Seçim de güzel bir sonuç aldık ve başarılı da olduk. Bu birliğimiz bundan sonra da devam edecektir. Çünkü hepimizin ortak düşüncesi Akyazı’mıza hizmet ve Ülkemizin bekasıdır”

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ziyaretlerinde İlçe Başkanı ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin ve MHP’li Belediye Meclisinin bir önceki dönem yeni dönem üyeleri ’de misafirlerine ev sahipliği yaptı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
01:45 - AKP’DEN MHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem...
00:09 - BİLAL SOYKAN MAZBATASINI ALDI MAKAMA OTURDU
İlçe Seçim kuruluna gittiler...
19:01 - BAŞKAN SOYKAN MAZBATASINI BUGÜN ALIYOR
Cumhur ittifakının adayı olarak seçime giren ve rekor oyla Akyazı Belediye Başkanı seçilen...
18:53 - MHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI TÜRKEŞ’İ ANMA PROGRAMINA KATI
MHP Akyazı İlçe teşkilatı MHP’nin kurucu başkanı Başbuğ Alpaslan Türkeş’in...
06:57 - ADEM GÜNER SİYASETİ BIRAKTIM DEDİ
Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan İYİ Partili Adem Güner, yaptığı basın...
04:01 - BİLAL SOYKAN AKYAZI’NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
31 Mart yerel seçimlerinde bir rekora daha imza atıldı. Bilal Soykan %71 gibi bir oranla ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ