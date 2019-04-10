AKYAZI’DAKİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASI REKORLA TAMAMLANDI

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İl ve İlçe Kızılay Başkanlıklarının işbirliğiyle

Bu haber 2019-04-10 01:33:50 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İl ve İlçe Kızılay Başkanlıklarının işbirliğiyle “Malazgirt ruhuyla 1071 kahraman” sloganlı ve 4 gün devam eden kan bağışı kampanyası kırılan rekorla son buldu.

Belediye Başkanı ve Belediye çalışanları, Siyasi Partilerin Başkan ve yöneticileri, Belediye Meclisi Üyeleri, Resmi Dairelerin yönetici ve çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar Derneği öncülüğünde Mahalle Muhtarları, İlçe sınırları içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan fabrikaların yöneticileri ve fabrika çalışanları ve özellikle de öğrenciler kan bağışı kampanyasına büyük ilgi gösterdi. 4 gün boyunca adeta bir karnaval havası içinde geçen kampanyada belirlenen 1071 Ünite kan hedefi aşıldı ve 1079 ünite kanla kampanya son buldu. Böylece bir rekor da kırılmış oldu.

Kan verenlere Akyazı Muhtarlar Derneği karanfil, Orman İşletme Müdürlüğü birer adet fidan, Ziraat Odası Başkanlığı fındık ve çay ikramında bulundu. 4 gün süren kampanyada çeşitli etkinliklerde yapıldı. Kampanyanın son gününde Akyazı Belediyesi tiyatro ekibinin giydikleri palyaço kıyafetleri ile çarşı içindeki etkinlikleri özellikle çocukların büyük ilgisini çekti. Akyazılılar 4 gün boyunca bir taraftan kanlarını vermek için yarış içine girerken diğer taraftan da çalan müzik eşliğinde oyun oynamayı özellikle de kemençe eşliğinde horon tepmeyi ihmal etmediler.

Plaket ve madalya verildi

Kampanyanın sona ermesinden sonra kan alımının yapıldığı alana gelen Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, o anda kan vermekte olanlarla kan alımını gerçekleştiren Kızılay Personelini tebrik ettiler daha sonra da Kızılay’a 10 kez kan bağışında bulunan Akyazılılara plaket ve bronz madalyalarını teşekkür ederek hak sahiplerine verdiler.

KONUŞMALAR YAPILDI;

Kaymakam Yakup Güney “ Öncelikle Akyazılı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akyazı kan bağışı konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Bu kampanyamıza da beklediğimizin üzerinde ilgi gösterdiler. Cuma günü biraz farklı bir etkinliklerle bu düşüncemizi bir kampanyaya dönüştürdük. Kızılay, Belediyemiz, Sivil Toplum kuruluşlarımız, Muhtarlarımız, Meslek Odalarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle düzenlediğimiz bu etkinlik hedefine fazlasıyla ulaştı. Kan vermek suretiyle ihtiyaç sahiplerine can veriyoruz düşüncesiyle hareket eden ve kanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Aynı teşekkürü 4 gün boyunca yorulmadan çalışan Kızılay ekibine, İlçemizin Sağlık çalışanlarına ve faaliyetleri ile kampanyamıza katkı sağlayan herkese yapıyorum”

Belediye başkanı Bilal Soykan da konuşmasında şunları söyledi “ Ben de Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Festival havasında geçen bu 4 günde 1071 ünite kan toplama hedefimiz vardı. Hemşehrilerimiz öylesine ilgi gösterdi ki, topladığımız kan ünitesi 1071 yerinme 1079 oldu. Böylece bir rekora da imza atmış olduk.”

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu da gerçekleştirdikleri kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti ve yeni rekorlar kırmak için başka etkinliklerde buluşmak dileğiyle diyerek konuşmasını tamamladı.