CİNAYET KURBANINA HAZİN TÖREN

Dün sabah namazını kıldığı Merkez Yeni Caminin altında bulunan çay ocağında otururken bıçaklı saldırıya uğrayan Temel Bilgiç (60) düzenlenen hazin bir tören sonrası Akyazı’nın Kayabaşı Mahallesi Merkez Caminde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Temel Bilgiç’in cenazesi şu anda ikamet etmekte olduğu İnönü Mahallesindeki evinde helallik alındıktan sonra baba ocağı olan Kayabaşı Mahallesine götürüldü. Burada kılınan ikindi namazı ve helallik alınmasından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.
Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç’in kardeşi, Akyazı’da esnaflık yapan Halil ve Mehmet Bilgiç’inde kardeşi olan Temel Bilgiç’in cenaze törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’le birlikte kalabalık cemaat katıldı.