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AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI

Akyazı’da amatör spor denildiğinde birçok isim akla gelir. Bunlardan biri şu anda Gözlemciler
Bu haber 2019-04-07 22:27:40 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da amatör spor denildiğinde birçok isim akla gelir. Bunlardan biri şu anda Gözlemciler Saha Komiserleri Derneğinin Başkanlığını yapmakta olan Mahmut Güzel bir diğeri de yılların amatör spora adamış yaklaşık 31 yıldan beri sahalarda olan Ali Uzuner’dir. 

Mahmut Güzel’in amatör spora olan katkıları kesinlikle inkar edilemez. Yağmur- çamur, yaz- kış, sıcak-soğuk demeden sahalarda amatör spora hizmet eden Mahmut Güzel ile As Akyazıspor başta olmak üzere Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan birçok kulüpte futbol oynamış, bir taraftan faal futbolculuğa devam ederken, diğer taraftan da genç yetenekleri Sakarya’nın sporuna kazandırmak için yine sahaların içinde görülen Ali Uzuner’i Genç lik ve Sporn Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonun ortaklaşa olarak organize ettikleri genç yeteneklerin bulunup Milli takıma kazandırılması projesi kapsamında 5-7 Nisan tarihleri arasında Akyazı stadında oynanan maçlarda biri saha komiseri olarak diğeri de sağlıkçı olarak görev yaptılar ve hem maçları izleyen seyircinin, hem de saha içinde olan takımların teknik heyetleri ile futbolcularından tam not almayı başardılar. 
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