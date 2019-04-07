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BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı’da bu sabah çok üzücü bir olay meydana geldi. Sabah namazını kılmak için İnönü
Bu haber 2019-04-07 22:25:03 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da bu sabah çok üzücü bir olay meydana geldi. Sabah namazını kılmak için İnönü Mahallesinde ki Merkez Yeni Cami’ye giden Temel B.(60) namaz çıkışında cami altındaki çay ocağında çay içerken akli dengesi bozuk ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Ekrem Ö. (45) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda boğazından yaralanan Temel B. olay yerinde hayıtını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Temel B.’nin ölümüne neden olan akli dengesi bozuk Ekrem Ö.’ yü olay mahalline yakın birde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda hayatını kaybeden Temel B. ise cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Temel B. Akyazı’ya bağlı Kayabaşı Mahallesinde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Olay Akyazı’da derin üzüntü yarattı.

SINIR TARTIŞMASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Olay Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahallesinde meydana geldi. Yongalık Mahallesinde ikamet etmekte olan H.D. isimli şahıs arazinin bir bölümünü sattı. Araziyi satın alan şahıs da satın aldığı araziyi çitle çevirmek için M.Ö. isimli bir ustayla anlaştı. M.Ö. çit çalışması yaparken araziyi satan H.D. nin kardeşi C.D. tutulmakta olan çit avlunun kendi arazisi içinden geçtiğini söyleyerek M.Ö.nün çalışmayı durdurmasını istedi. Aralarında başlayan tartışma akan kanla sona erdi.

Tartışmada av tüfeği ile açılan ateş sonucu 38 yaşındaki M.Ö. başına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ambulansla Akyazı Devlet hastanesine kaldırılan yaralı M.Ö. ilk tedavinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırganı yakalayan Akyazı Jandarması  olayla ilgili soruşturma başlattı.
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