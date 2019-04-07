AKYAZI KUZULUKTA KAZA ÜÇ YARALI VAR

Kaza D-140 Karayolunun Kuzuluk Mahallesi Fabrika semtinde Akyazı Belediyesinin

Bu haber 2019-04-07 22:18:40 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.