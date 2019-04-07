AKYAZI KUZULUKTA KAZA ÜÇ YARALI VAR

Kaza D-140 Karayolunun Kuzuluk Mahallesi Fabrika semtinde Akyazı Belediyesinin ek hizmet binası önünde meydana geldi. Kazada otomobil içinde bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Kuzuluk istikametinden Sakarya istikametine doğru gitmekte olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akyazı Belediyesi ek hizmet binası önünde bulunan üst geçidin merdivenlerine çarptı.
Merdivenlerin altına giren otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Akyazı Jandarması kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada otomobil de büyük maddi hasar meydana geldi.