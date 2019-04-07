OYNANAN MAÇLAR NEFESLERİ KESTİ

Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla

Bu haber 2019-04-07 22:10:57 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile oluşturulması planlanan futbol alt yapı gelişim projesi 2. Etap maçları 5-7 Nisan tarihleri arasında Akyazı Suni Çim sahasında oynandı.

Ankara, Sakarya, Samsun ve Trabzon Gençlik Merkezi Spor kulüpleri arasında oynanan maçlar büyük çekişmeye sahne oldu ve kıran kırana geçen maçlar az sayıdaki izleyenleri adeta mest etti.

Oynanan maçlarda forma giyen gençler sahada tüm yeteneklerini ortaya koyarken, tribünlerde yer alan Velileri de büyük heyecan yaşadı. Çocuklarının galip geldiği maçlarda sevinen Veliler, yenilgilerinde de üzüldüler.

İlk etaba Ankara ev sahipliği yaparken, 2.Etap maçlarına Sakarya ev sahipliği yaptı. 3.Etap maçlarına 18-19-20 Nisan tarihlerinde Samsun, 4. Etap maçlara ise 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Trabzon ev sahipliği yapacak. Etapların sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst gruplarda mücadele edecekler.

Sakarya etabında ev sahipliğini Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun ile Müdürlük çalışanları başarıyla yaptı. Sakarya İl Spor Müdürlüğü maçlarını oynamak üzere Akyazı’ya gelen tüm oyuncu, antrenör ve yöneticilere Akyazı Belediye karşısında yeni açılan ALA restoran da bir akşam yemeği verdi. Yemekte konuşan Gençlik Spor İl Müdür Vekili Murat Acar yaptığı konuşmada “ Sizleri misafir etmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk ve sevinç duyuyoruz.”İlimiz dışından gelen takımların bazıları Akyazı KYK da konakladı.

Proje kapsamında oynanan maçların sonuçları şöyle;

ANKARA ETABI

SAKARYA - ANKARA 2-0 TRABZON-SAMSUN 0-1/ SAMSUN-ANKARA 3-0 SAKARYA-TRABZON 4-0/ TRABZON –ANKARA 2-2 SAKARYA-SAMSUN 0-1

SAKARYA ETKABI

SAKARYA-TRABZON 6-1 ANKARA-SAMSUN 0-2 / SAKARYA-ANKARA 1-0 TRABZON-SAMSUN 0-1/ TRABZON-ANKARA 5-1 SAKARYA-SAMSUN 1-1

2. ETAP SONUNDA OLUŞAN PUAN CETVELİ

TAKIM ADI 0 G B M A Y P

SAMSUN 6 5 1 -- 9 1 16

SAKARYA 6 4 1 1 14 3 13

TRABZON 6 1 1 4 8 15 4

ANKARA 6 -- 1 5 3 15 1