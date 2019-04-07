Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CİNAYET KURBANINA HAZİN TÖREN

CİNAYET KURBANINA HAZİN TÖREN

AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI

AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

AKYAZI KUZULUKTA KAZA ÜÇ YARALI VAR

AKYAZI KUZULUKTA KAZA ÜÇ YARALI VAR

OYNANAN MAÇLAR NEFESLERİ KESTİ

OYNANAN MAÇLAR NEFESLERİ KESTİ

ASAKYAZI 2.MAÇINI KAZANDI 0-1

ASAKYAZI 2.MAÇINI KAZANDI 0-1

OYNANAN MAÇLAR NEFESLERİ KESTİ

Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla
Bu haber 2019-04-07 22:10:57 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile oluşturulması planlanan futbol alt yapı gelişim projesi 2. Etap maçları 5-7 Nisan tarihleri arasında Akyazı Suni Çim sahasında oynandı.

Ankara, Sakarya, Samsun ve Trabzon Gençlik Merkezi Spor kulüpleri arasında oynanan maçlar büyük çekişmeye sahne oldu ve kıran kırana geçen maçlar az sayıdaki izleyenleri adeta mest etti.

Oynanan maçlarda forma giyen gençler sahada tüm yeteneklerini ortaya koyarken, tribünlerde yer alan Velileri de büyük heyecan yaşadı. Çocuklarının galip geldiği maçlarda sevinen Veliler, yenilgilerinde de üzüldüler.

İlk etaba Ankara ev sahipliği yaparken, 2.Etap maçlarına Sakarya ev sahipliği yaptı. 3.Etap maçlarına 18-19-20 Nisan tarihlerinde Samsun, 4. Etap maçlara ise 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Trabzon ev sahipliği yapacak. Etapların sonunda ilk iki sırayı paylaşan takımlar bir üst gruplarda mücadele edecekler.

Sakarya etabında ev sahipliğini Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun ile Müdürlük çalışanları başarıyla yaptı. Sakarya İl Spor Müdürlüğü maçlarını oynamak üzere Akyazı’ya gelen tüm oyuncu, antrenör ve yöneticilere Akyazı Belediye karşısında yeni açılan ALA restoran da bir akşam yemeği verdi. Yemekte konuşan Gençlik Spor İl Müdür Vekili Murat Acar yaptığı konuşmada “ Sizleri misafir etmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk ve sevinç duyuyoruz.”İlimiz dışından gelen takımların bazıları Akyazı KYK da konakladı.

Proje kapsamında oynanan maçların sonuçları şöyle;

ANKARA ETABI

SAKARYA - ANKARA  2-0  TRABZON-SAMSUN 0-1/ SAMSUN-ANKARA 3-0  SAKARYA-TRABZON 4-0/ TRABZON –ANKARA 2-2  SAKARYA-SAMSUN 0-1

SAKARYA ETKABI

SAKARYA-TRABZON 6-1  ANKARA-SAMSUN 0-2 / SAKARYA-ANKARA 1-0 TRABZON-SAMSUN 0-1/ TRABZON-ANKARA 5-1 SAKARYA-SAMSUN 1-1

2. ETAP SONUNDA OLUŞAN PUAN CETVELİ

TAKIM ADI                   0               G           B        M       A       Y     P

SAMSUN                       6               5           1        --         9        1     16

SAKARYA                      6               4           1          1      14        3     13

TRABZON                      6               1           1         4        8       15      4

ANKARA                         6              --           1         5        3       15      1

 

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
22:31 - AMATÖR SPORUN CEFAKARLARI
Akyazı’da amatör spor denildiğinde birçok isim akla gelir. Bunlardan biri şu anda Gözlemci...
22:18 - OYNANAN MAÇLAR NEFESLERİ KESTİ
Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları k...
22:10 - ASAKYAZI 2.MAÇINI KAZANDI 0-1
Süper Lig Play-Off Grubu’nda 2’nci hafta karşılaşmasında Arifiye Kalaycıspor, Erenler Sta...
06:45 - ASAKYAZI KÖTÜ BAŞLADI 0-1
Süper Lig Play-Off Grubu’nun ilk haftasında As Akyazıspor, Erenler Stadı’nda...
12:30 - FUTBOL ALT YAPI 2. ETAP MAÇLARI AKYAZI’DA OYNANACAK
Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları k...
23:00 - ASAKYAZI’YA ULAŞIM SPONSORU
Sakarya Süper Amatör ligde play Off ‘ka kalan As Akyazı Spor ilk maçını...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ