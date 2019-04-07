ASAKYAZI 2.MAÇINI KAZANDI 0-1

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Süper Lig Play-Off Grubu’nda 2’nci hafta karşılaşmasında Arifiye Kalaycıspor, Erenler Stadı’nda
Bu haber 2019-04-07 22:06:56 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

 Süper Lig Play-Off Grubu’nda 2’nci hafta karşılaşmasında Arifiye Kalaycıspor, Erenler Stadı’nda As Akyazıspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-siyahlı takım, maçı 1-0 kazanarak grupta siftah yaptı. 0-1

 As Akyazıspor, Süper Lig Play-Off Grubu’nda 2’nci hafta karşılaşmasında Erenler Stadı’nda Arifiye Kalaycıspor ile karşılaştı. Gruba iyi başlayamayan As Akyazıspor 14’ncü dakikada Oğuzhan ile öne geçti. Bu golle devreyi 1-0 önde bitiren As Akyazıspor karşısında Arifiye Kalaycıspor beraberlik golü için bastırsa da bunu başaramadı. Yakaladığı üstünlüğü maçın sonuna kadar koruyan As Akyazıspor sahadan 1-0 galip ayrılarak grupta siftah yaparak ilk üç puanını hanesine yazdırdı.   Mustafa ERKAYA

 A.Kalaycıspor: 0

As Akyazıspor: 1

 Saha: Erenler

Hakemler: Serkan Önsal** Murat Taşçıkar** Ö.Faruk Şahin**

A.Kalaycıspor: Ersin** Ensar** Haluk** Emin** Mirsat** (Erme**) Bahadır** Levent** Ümit** Oğuzhan** (Arda**) Tolgahan** Burak** (Moses**)

Antrenör: Güngör İçer

 As Akyazıspor: Muhammed** Hasan** Muhammed R.** Hasan** İbrahim** Burak** Aykut** (Cavit**) Muhammed E.** Oğuzhan** (Banyümin**) Onur** (Mehmet**)  Uğurcan**

Antrenör: Ahmet Birinci

Goller: Dk.14 Oğuzhan (As Akyazıspor)

 
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