SAKARYA’NIN KOCA ÇINARLARI BU AY KÜÇÜCEKTE’YDİ

Sakarya’da uzun yıllar izcilik faaliyetleri yapan ve kendilerine Sakarya’nın Koca Çınarları adını

Bu haber 2019-04-07 11:12:48 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’da uzun yıllar izcilik faaliyetleri yapan ve kendilerine Sakarya’nın Koca Çınarları adını verdikleri duayen izci liderleri her ayın ilk cumartesi günü bir mekanda verdikleri sabah kahvaltısı geleneğini hiç aksatmadan devam ediyorlar.

Koca çınarlar Nisan ayı kahvaltısında Akyazı’nın Bıçkıdere mahallesinde bulunan bir doğa harikasındaki DARCAN tesislerinde bir araya geldiler.

Sabah saat 10.00 dan itibaren tesislere gelen duayenler ilk önce küçücek deresinin çevresinde bir gezi yaparak hem sabah sporu yaptılar ve hem de bol bol oksijen teneffüs ettiler.

Daha sonra 1 saat süren sabah kahvaltısı daha sonra yerini bir zamanlar Sakarya İl izci kurulu başkanlığı ve İl genel Meclisi üyeliği de yapmış olan İrfan Sezer’in mandolini eşliğinde çalınan izci marşları ve akabinde şarkı ve türkülerle tamamlandı.

Tarcan tesisi çalışanlarının kendilerine verdikleri hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ifade eden duayen izciler tesis sahibine teşekkür ederek bir başka kahvaltımızı yine burada yapmak isteriz diyerek teşekkür ettiler.

Duayen izciler kocaçınarlar çektirilen aile fotoğrafının ardından tesislerden ayrıldılar.