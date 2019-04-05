BİLAL SOYKAN MAZBATASINI ALDI MAKAMA OTURDU

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İlçe Seçim kuruluna gittiler
Bu haber 2019-04-05 23:58:52 eklenmiş ve 172 kez görüntülenmiştir.

 

İlçe Seçim kuruluna gittiler

31 Mart günü yapılan mahalli İdareler seçiminde rekor oy alan Cumhur ittifakının AK Partili Belediye Başkan adayı Bilal Soykan beraberinde AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ittifakın İlçe Başkanları Mesut Ekrem ve Ali Dertli ile birlikte ittifakın meclis üyeleri olduğu halde İlçe Seçim Kuruluna saat 10.00 da giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Neslihan Karaoğlu’nun elinden mazbatalarını aldılar.

Soykan çiçek ve alkışlarla karşılandı

Mazbatasını aldıktan sonra İlçe Seçim Kurulu’ndan ayrılan Belediye Başkanı Bilal Soykan ekibiyle birlikte Belediye binasına geldi. Belediye çalışanları Soykan’ın Belediye binasının önünde karşıladı. Yazı İşleri Müdürü Kevser Ateş’in elinden çiçeği alan Belediye Başkanı Soykan kendisini karşılayan Belediye personeli ve vatandaşların tamamı ile tek tek tokalaştı ve alkışlar arasında ve yapılan dualar eşliğinde Belediye binasına girdi.

Akcan teslim etti

Akyazı’nın yeni Belediye Başkanı Bilal Soykan makam odasına girdi ve kendisinden dakikalar öncesinden makam odasına gelen eski Belediye Başkanı Hasan Akcan’la birlikte devir teslim tutanağını imzalayarak makama oturdu.

Konuşmalar

Tutanakların imzalanmasının ardından konuşan Belediye eski Başkanı Akcan, 5 yıllık çalışma dönemi içinde yaptıklarını kısaca anlattı ve yeni Başkan Soykan’a da hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarı dileklerini sundu.

Yeni Başkan Bilal Soykan’da konuşmasında yeni bir ruh ve yeni bir hizmet aşkı ile göreve başlayacaklarını söyledi ve kendisinden önce görev yapan tüm Belediye Başkanları ile birlikte31 Mart günü yapılan seçimde kendisini ve Cumhur ittifakını oyları ile destekleyen Akyazılılara teşekkür etti ve şu andan itibaren ben bütün Akyazılı hemşehrilerimin Belediye Başkanıyım, hiçbir ayırım yapmadan çalışmalarımı yapacağım ve Akyazılı hemşehrilerime layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağım dedi.

Destek amaçlı olarak Akyazı’ya gelen AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’de bugün güzel bir gün. Akyazı’da olduğu gibi seçimi kazandığımız her İlçemizde bugünden itibaren seçilen arkadaşlarımız mazbatalarını alıp görevlerinin başına geçmişlerdir. Ben İl Başkanı olarak bütün Belediye Başkanı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum özellikle de verdikleri oylarla Sakarya’da İlçeler arasında ilk sırada yer alan Akyazılılara teşekkür ediyorum dedi.

Tebrikleri kabul etmeye başladı

Devir teslim töreninden sonra Başkanlık koltuğuna oturan Bilal Soykan, tebrikleri kabul etmeye başladı. Eşiyle birlikte önce İlçe Seçim Kuruluna gelerek eşinin mazbata almasını, sonra da Belediye binasına gelerek karşılanışın ve devir teslim törenini takip eden Dilek Soykan’ın hayli heyecanlı olduğu gözlendi.

Gerçekleşen törenlere AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Oya Asan, Sadık Bora, MHP Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, her iki partinin yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

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