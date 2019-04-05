ASAŞ FABRİKASINDA ÇALIŞANLARA MEME KANSERİ ANLATILDI

1-7 Nisan kanser haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ile

Bu haber 2019-04-05 23:35:34 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

1-7 Nisan kanser haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Özel Konak Hastanesi işbirliği sonucunda Akyazı’da faaliyetini sürdürmekte olan ASAŞ Alüminyum fabrikasında çalışanlara meme kanseri konusunda bilgi verildi. Konak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Özdenoğlu tarafından verilen seminerde hastalığın teşhisi ve tedavisi konusunda geniş bilgiler verildi ve seminere katılanların sordukları sorulara Op. Dr. Muzaffer Özdenoğlu cevaplar verdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz seminerde yaptığı konuşmada kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaptı ve hastalıkla ilgili olarak her türlü işlemin KETEM’de tamamen ücretsiz olduğu bilgisini verdi ve herkesi tarama yaptırmaya davet etti.