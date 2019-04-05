KAN BAĞIŞINDA HEDEF AKYAZI’DAN 1071 ÜNİTE

Akyazı Kızılay İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı

Bu haber 2019-04-05 23:28:26 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kızılay İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Kızılay Sakarya İl Başkanlığının ortaklaşa düzenledikleri Malazgirt ruhuyla Akyazı’da 1071 kahraman sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlenen bir törenle başladı.

Kan bağışı kampanyası 4 gün sürecek. Çarşı içinde başlatılan kampanya da Akyazılılar 5-6-7-8 Nisan tarihlerinde kan verebilecekler. Hedef 1071 Akyazılının kan vermesini temin etmek ve böylece bir rekora imza atmak olarak belirlendi.

Kan bağışı kampanyası saygı duruşu ve İstiklal marşımızın söylenmesi ile başladı. Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Kadir Kurtoğlu’nun Kuran-ı Kerim okumasının ardından emekliye ayrılan eski Akyazı Müftüsü Mehmet Şenokur’un yaptığı dua yaptırdı.

Duanın ardından konuşmalara geçildi. Kürsüye ilk olarak Kızılay Sakarya İl Başkanı Zahit Tiryaki geldi. Tiryaki Kızılay olarak Akyazı’ya her geldiklerinde beklediklerinden fazla kan bağışı ile ödüllendirdiklerini söyledi ve Akyazılılara bu duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti. Tiryaki daha sonra şunları söyledi “ Bugün başlatacağımız kan bağışı kampanyamızda 1071 Akyazılı kahramanın kanlarını almayı bekliyoruz. Aldığımızda ise Akyazı önemli bir rekorun da sahibi olacaktır”

Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Bilal Soykan’da konuşmasında bugünün kendisi için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi “ Bugün mazbatamı alıp göreve başladım. Göreve başladığım bu ilk günde çok kutsal bir görev olan kan bağışı kampanyasını da başlattık ve törenin hemen ardından da gidip kanımı vereceğim. Ben Akyazılı hemşehrilerimin bu kampanyaya büyük destek vereceklerine ve rekoru kıracağımıza gönülden inanıyorum”

Kürsüye son olarak İlçe Kaymakamı Yakup Güney geldi. Güney’de kampanyanın öneminden bahsetti ve bir ünite kanın üç can kurtardığına dikkat çekerek belirlediğimiz hedefe ulaşacağımızdan eminim dedi. Konuşmaların ardından protokol kan vermek için sıraya girdi.

Kampanya süresince birçok da etkinlik yapılacak. Kampanyanın ilk gününde Akyazı Belediyesi Mehteran takımı gösterisini sundu. Ardından da Ney dinletisi ve Semazenler gösterilerini yaptı. Karadenizli sanatçı Kadir Ünlütürk de kemençesi eşliğinde söylediği türkülerle Akyazılılara güzel bir gün yaşattı.

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İşmont Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve HEM Müdürlüğü de usta öğreticilerin ve yetiştirdikleri kursiyerlerin el emeği ve göz nuru dökerek yaptıkları eserlerle Kuzuluk ta Eğitim ve Öğretimlerini sürdürmekte olan Okullarda öğrencileri tarafından yapılan Türk bayrağı işlemeli eserlerini açtıkları stantlarda gösterime sundular.İlçe Orman işletme müdürlüğü de bir kaz bir fidan sloganıyla kan verenlere fidan hediye etti.

Müdürleri Dr. Gülşah Yılmaz’ın önderliğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü de açtığı stantta kan şekeri ölçümü ve KETEM içinde kayıt yaptı. Ayrıca Bağırsak Kanseri, Yeterli ve Dengeli Beslenme, aşırı tuz tüketiminin sağlığa olan zararları, Obezite, Çocuklarda Böbrek hastalığının nasıl önleneceğine dair hazırladıkları broşürleri stantlarına gelen Akyazılılara dağıttılar.

Kampanyanın başlatılma törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe yöneticileri, her iki Partinin Kadın Kolları Başkanları, Kızılay Sakarya İl Başkanı Zahit Tiryaki, STK Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Partilerin yönetim kurulu üyeleri, Daire Müdürleri ile Akyazılılar kalabalık bir şekilde katıldı.