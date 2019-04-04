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MHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATI TÜRKEŞ’İ ANMA PROGRAMINA KATILDI

MHP Akyazı İlçe teşkilatı MHP’nin kurucu başkanı Başbuğ Alpaslan Türkeş’in
Bu haber 2019-04-04 18:52:25 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe teşkilatı MHP’nin kurucu başkanı Başbuğ Alpaslan Türkeş’in ölümünün 22. Yıldönümü etkinliklerine katılmak ve rahmetli Başbuğlarını anmak için Ankara’daydılar.

Kabri başında Kuran- Kerim okumasıyla başlayan Alpaslan Türkeş’i anma programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kurmaylarının yanı sıra Milletvekilleri ve Türkiye’nin her tarafından gelen MHP’liler, Ülkücüler ve vatandaşlar katıldı.

MHP’nin kurucu başkanı ve Başbuğları Alpaslan Türkeş’i mezarı başında anan Akyazı’dan giden MHP’liler ve Ülkücüler kurucu Genel Başkanlarına dua ettiler. MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide katıldıkları anma programıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dertli açıklamasında Başbuğumuzu ve Partimizin kurucu Genel Başkanı rahmet, minnet ve özlemle andık dedi.

Başbuğ Alpaslan Türkeş’in ölümünün 22, yıldönümünde anmak için Ankara’ya giden MHP Akyazı heyeti programın tamamlanmasının ardından Akyazı’ya geri döndü.
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