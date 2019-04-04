ASAKYAZI KÖTÜ BAŞLADI 0-1

Süper Lig Play-Off Grubu’nun ilk haftasında As Akyazıspor, Erenler Stadı’nda karşılaştığı Hendek Dereköyspor’a 1-0 mağlup olarak gruplara yenilgiyle başladı.
1-0
As Akyazıspor: 0
Saha: Erenler
Hakemler: Erkan Engin*** Mustafa Altuntaş*** Önder Demir***
Hendek Dereköyspor: Tufan** (Haluk***) Recep*** Duhan Berker** Kayhan*** İlker** Zafer** Uğur** Onur** (Samet**) Cihan** Hasan** (Beytullah**) Hüseyin**
Antrenör: Behçet Durak
As Akyazıspor: Muhammed** Cavit Yağız** (Mehmet**) Onur** Hasan** İ.Ethem** Burak Ahmet** Bünyamin** M. Erdi** Oğuzhan** Emre (Dk.84 KK) Uğurcan**
Antrenör: Ahmet Birinci
Kırmızı kart: Dk.84 Emre (As Akyazıspor)
Gol: Dk.21 Hüseyin (Hendek Dereköyspor)