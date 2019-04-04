ASAKYAZI KÖTÜ BAŞLADI 0-1

Süper Lig Play-Off Grubu’nun ilk haftasında As Akyazıspor, Erenler Stadı’nda

Bu haber 2019-04-04 06:40:42 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Süper Lig Play-Off Grubu’nun ilk haftasında As Akyazıspor, Erenler Stadı’nda karşılaştığı Hendek Dereköyspor’a 1-0 mağlup olarak gruplara yenilgiyle başladı.

1-0

As Akyazıspor, Süper Lig Play-Off Grubu’nun ilk haftasında Erenler Stadı’nda Hendek Dereköyspor ile karşılaştı. 90 dakika boyunca büyük dengeye sbaphne olan müsabakada Hendek Dereköy 21’de Hüseyin ile öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde kapatan Hendek Dereköyspor önünde As Akyazıspor ikinci yarıda dengeyi sağlamak için mücadele etse de bunu başaramayınca Hendek Dereköy maçı 1-0 kazanarak gruplara üç puanla start verdi.

Hendek Dereköyspor 1

As Akyazıspor: 0

Saha: Erenler

Hakemler: Erkan Engin*** Mustafa Altuntaş*** Önder Demir***

Hendek Dereköyspor: Tufan** (Haluk***) Recep*** Duhan Berker** Kayhan*** İlker** Zafer** Uğur** Onur** (Samet**) Cihan** Hasan** (Beytullah**) Hüseyin**

Antrenör: Behçet Durak

As Akyazıspor: Muhammed** Cavit Yağız** (Mehmet**) Onur** Hasan** İ.Ethem** Burak Ahmet** Bünyamin** M. Erdi** Oğuzhan** Emre (Dk.84 KK) Uğurcan**

Antrenör: Ahmet Birinci

Kırmızı kart: Dk.84 Emre (As Akyazıspor)

Gol: Dk.21 Hüseyin (Hendek Dereköyspor)