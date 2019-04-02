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FUTBOL ALT YAPI 2. ETAP MAÇLARI AKYAZI’DA OYNANACAK

FUTBOL ALT YAPI 2. ETAP MAÇLARI AKYAZI’DA OYNANACAK

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FUTBOL ALT YAPI 2. ETAP MAÇLARI AKYAZI’DA OYNANACAK

Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla
Bu haber 2019-04-02 12:29:02 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

Futbol alt yapı gelişim projesi kapsamında Milli takımı oluşturacak yetenekli sporcuları keşfetmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle oluşturulması planlanan futbol alt yapı gelişim projesinin 2.etap maçları 5-7 Nisan tarihlerinde Akyazı’da oynanacak.

Akyazı Suni Çim sahada oynanacak olan maçlarda Sakarya, Samsun, Trabzon ve Ankara Gençlik Merkezi Spor kulüpleri katılacak.

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun, İlçemizde yapılacak olan şampiyona ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi ve Akyazılı spor severleri  yapılacak olan maçları izlemeye davet etti.

Maçların programı şöyle;

05.05.2019 Cuma saat 15.00 de Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü-Trabzon Gençlik ve Spor Hizmetleri Kulübü

16.30 da Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü- Samsun Gençlik Merkezi Spor Kulübü

06.05.2019 Cumartesi 14.00 de

Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü- Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü                   15.30 da Trabzon Gençlik ve Spor Hizmetleri Kulübü –

Samsun Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü

07.05.2019 Pazar         

10.30 da Trabzon Gençlik ve Spor Kulübü- Ankara Gençlik Hizmetleri izmetleri Kulübü- Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübüve Spor Kulübü                           

12.00 de Samsun Gençlik ve Merkezi Spor Kulübü- Sakarya Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü-

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