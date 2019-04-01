AKYAZI BELEDİYESİNDE BİLAL SOYKAN DÖNEMİ

31 Mart yerel seçimlerinde bir rekora daha imza atıldı. Bilal Soykan %71 gibi bir oranla

Bu haber 2019-04-01 03:57:29 eklenmiş ve 188 kez görüntülenmiştir.

31 Mart yerel seçimlerinde bir rekora daha imza atıldı. Bilal Soykan %71 gibi bir oranla Akyazı belediye başkanı oldu.

Cumhur ittifakı Akyazı belediye başkan adayı rakiplerine fark atarak Akyazı’nın yeni belediye başkanı oldu.

Partililer Ak Parti ilçe binasının önünde seçim zaferi kutlamaya başladılar. Kutlamaların başlamasıyla birlikte Akyazı’nın yeni belediye başkanı Bilal Soykan AK parti İlçe teşkilat binasına geldi. Meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Soykan eşi Dilek Soykan ile birlikte teşkilat binasına kadar yürüyüş yaptı. Bilal Soykan’ı AK parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkanı, Cumhur ittifaki belediye meclis üyleri ve çok sayıda Ak Parti ve MHPli partililer karşıladı.

Teşkilat binasına çıkan Soykan öncelikle kutlamaları kabul etti ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Ak parti İlçe başkanı Mesut Ekrem teşkilat binası önünde toplanan partililere seslendi. Ekrem” ey Akyazılılar bugünü çok bekledik. Bizlere çok destek verdiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin bu coşkunuz bizleri onure etti. Bu sevginin karşılığını hizmetlerimizle birlikte sizlere geri vereceğiz. Bize inanın ve güvenin” dedi. Daha sonra MHP İlçe başkanı da bir konuşma yaparak hem AK Partililere hem MHPlilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe başkanlarının konuşmalarının ardından Bilal Soykan mikrofonu alarak büyük bir coşkuyla birlikte öncelikle halkı selamladı. Soykan konuşmasında “ bizim için 3 yıl hizmet yapamaz dediler bizim oylarımızı bu şekilde almaya çalıştılar ama siz onlara en güzel cevabı sandıkta verdiniz. Şimdi sıra bizde İlçemiz daha iyi yerlere getireceğiz. Artık İlçemiz hizmetlerle konuşulacak ve anılacaktır. Size söz veriyorum yüzünüzü kara çıkartmayacağız ve bu önümüzde 5 yılda yaptığımız hizmetlerin ardından önümüzdeki seçimlerde oyumuzu daha da yükselterek sizlerin karşısına çıkacağım” dedi.

Soykan balkon konuşmasının ardından Teşkilat binasında da bir konuşma yaparak artık devamlı hizmetlerimizin açılışlarını yapacağız, bizler bundan sonra İlçeyi daha ilerilere getireceğiz buna emin olun ve hepinizi den Allah razı olsun dedi.

Öte yandan Soykan MHP kadın kolları başkanı ile birlikte bozkurt işareti yaparak kameralara poz verdi.

Soykan Ak parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, Ak parti kadın kolları başkanı Oya Asan, MHP İlçe başkanı, MHP kadın kolları başkanı Gözde Keskin’e ve tüm AK partili ve MHPli partililere bu seçim sürecinde yanlarında oldukları için teşekkür etti.