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BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI ERKEN SAATLERDE ATTI

Akyazı Belediye Başkan adayları oylarını günün erken saatlerinde kayıtlı oldukları
Bu haber 2019-03-31 18:15:44 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkan adayları oylarını günün erken saatlerinde kayıtlı oldukları sandıklara giderek attı. Oylarını atan Belediye Başkan adayları ve Meclis üyesi adayları sandık ziyaretleri yaparak seçmenlerle son kez bir araya geldiler ve atılan oylar içinde hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

Cumhur ittifakının AK Partili Belediye Başkan adayı Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu binasında bulunan 1125 No.lu sandıkta kullanırken, Millet ittifakı adayı İYİ Partili Adem Güner ise Alaağaç İlkokulunda bulunan 1122 No.lu sandıkta oyunu kullandı.

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Selman Demirtaş Kız Meslek Lisesindeki 1119 No.lu sandıkta, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu da Paris Ortaokulunda kurulu bulunan 1037 No.lu sandıkta oyunu kullandı.

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