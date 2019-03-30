Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
TAŞBURUN MUHTARI FETHİ KILIÇOĞLU VEDA ETTİ

TAŞBURUN MUHTARI FETHİ KILIÇOĞLU VEDA ETTİ

HAYDİ AKYAZI OY VERMEYE

HAYDİ AKYAZI OY VERMEYE

BADMİNTON 15 YAŞ ALTI İL SEÇMELERİ AKYAZI'DA YAPILDI

BADMİNTON 15 YAŞ ALTI İL SEÇMELERİ AKYAZI'DA YAPILDI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKYAZI'YI CANLANDIRACAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKYAZI'YI CANLANDIRACAK

İŞMONT ÖĞRENCİLERİ KURS İÇİN VİYANA'DA

İŞMONT ÖĞRENCİLERİ KURS İÇİN VİYANA'DA

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

BADMİNTON 15 YAŞ ALTI İL SEÇMELERİ AKYAZI'DA YAPILDI

15 yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası Sakarya ili seçmeleri
Bu haber 2019-03-30 20:45:57 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

 

15 yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası Sakarya ili seçmeleri Akyazı’da yapıldı. Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan seçmelere çoğunluğu Akyazı’dan  olmak üzere 25 sporcu katıldı.

Seçmeler sırasında takım ve oyuncuların yanı sıra antrenörler  hazır bulundu.

Hakemler tarafından yaptırılan müsabakalar sonunda İlimizden Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan erkek ve kız badmintoncular belirlendi.

Akyazı takımını çalıştıran Milli antrenörler Adnan Bak ve Duygu Kar Oyuncularımıza güveniyoruz,Türkiye şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanarak yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz dediler.

   ERKEKLER:                   BAYANLAR:

1-   HÜSEYİN Akif Koç           1-Zülal Pekez

2-   Abdullah Zübeyir Koçak    2-Ecrin Furtacı

3-   Yavuz Tütüncü                  3-Ceylin Ersöz

4-   Ayberk Nezir                     4-Ceylin Azizoğlu
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
20:49 - BADMİNTON 15 YAŞ ALTI İL SEÇMELERİ AKYAZI'DA YAPILDI
15 yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası Sakarya ili seçmeleri ...
00:23 - AKYAZILI BURAK CAN ÖZTÜRK ŞAMPİYON OLDU
Nevşehir’de düzenlenen Liseler arası Türkiye Karate şampiyonasında 52 Kg. mindere çıkan ...
17:00 - ERHAN ALGAN MİLLİ TAKIMDA
21-24 Mart tarihleri arasında Ordu’da yapılan yıldızlar serbest güreş Türkiye şampiyonasın...
23:08 - PLAY-OFF’TA KURALAR ÇEKİLDİ İLK MAÇLAR 2 NİSAN SALI GÜN
Sakarya Süper Amatör Kümede ilk altıya kalan takımların oynayacakları Play-off kuraları ...
00:48 - VOLEYBOLDA YILDIZ KIZLARIN FİNALİ NEFESLERİ KESTİ
Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenle...
16:49 - MİLLET İTTİFAKI BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER AMATÖR KULÜP YÖ
Milli ittifakı (İYİ Partili) Belediye Başkan adayı Adem Güner ve ittifak ortağı partilerin...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ