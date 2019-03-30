BADMİNTON 15 YAŞ ALTI İL SEÇMELERİ AKYAZI'DA YAPILDI

15 yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası Sakarya ili seçmeleri

Bu haber 2019-03-30 20:45:57 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.