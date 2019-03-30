BADMİNTON 15 YAŞ ALTI İL SEÇMELERİ AKYAZI'DA YAPILDI

15 yaş altı Badminton Türkiye Şampiyonası Sakarya ili seçmeleri Akyazı’da yapıldı. Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan seçmelere çoğunluğu Akyazı’dan olmak üzere 25 sporcu katıldı.
Seçmeler sırasında takım ve oyuncuların yanı sıra antrenörler hazır bulundu.
Hakemler tarafından yaptırılan müsabakalar sonunda İlimizden Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan erkek ve kız badmintoncular belirlendi.
Akyazı takımını çalıştıran Milli antrenörler Adnan Bak ve Duygu Kar Oyuncularımıza güveniyoruz,Türkiye şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanarak yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz dediler.
ERKEKLER: BAYANLAR:
1- HÜSEYİN Akif Koç 1-Zülal Pekez
2- Abdullah Zübeyir Koçak 2-Ecrin Furtacı
3- Yavuz Tütüncü 3-Ceylin Ersöz
4- Ayberk Nezir 4-Ceylin Azizoğlu